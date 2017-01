Su chocolate

09/01/2017 12:00 AM - Claudia Fernández Lerebours

“Estados Unidos ha hecho lo mismo en las elecciones de otros países”. Algo de lo que el New York Times recogió entre opiniones de ciudadanos sobre la intervención de Rusia –que este país niega- en las recién pasadas elecciones estadounidenses, reportada por un informe de inteligencia.



Según éste, Rusia hackeó al Partido Demócrata, troleó las redes sociales y usó sus mecanismos propagandísticos para desacreditar a Hillary Clinton y favorecer a Donald Trump. Esto no afectó el resultado de la votación, supuestamente.



En lo que concierne a países latinoamericanos, entre ellos el nuestro, que históricamente tuvimos injerencia de Washington en elecciones y no necesariamente de manera sutil ni sofisticada, este episodio motiva decir: ¡Interventor intervenido! Poco de su propio chocolate. l