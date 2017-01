Desastre musical

De Ángel Ripol. Con la finalidad de analizar las diferencias en gustos musicales entre generaciones, estuve cambiando de un lado al otro el dial de mi radio… simplemente para escuchar música. Un ratito música de antaño y después música rapera.



Y repetí el proceso varias veces. Escuchaba letra, música y sentimiento por un lado, y por el otro escuchaba <<(&)&5%*8((7(), también o&oii0{%3jsdksd, y @$%&*+*&}&&^. No me quedó mas que admitir que lo que llaman música hoy en día, es eso:%^&@*&^*{&*(87)@((*(^*. Por eso, no me queda más que decir: ¡Oh Dios, qué gran contraste!... (O, mejor dicho, ¡Qué gran desastre!).