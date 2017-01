Las Águilas ganan su noveno seguido

09/01/2017 12:00 AM - Cynthia Morillo

Zoilo Almonte y Danny Santana remolcaron una vuelta cada uno, el picheo amarillo volvió a lucir bien y las Águilas Cibaeñas vencieron 6-2 a los Leones del Escogido.



Ante una gran asistencia en el estadio Quisqueya, otra vez el pitcheo amarillo fue el gran protagonista que contribuyó a que las Águilas (9-1) sigan indetenibles en su camino a la Serie Final de este torneo invernal.



La tropa, que le propinó su cuarto revés seguido a los rojos, redujo a cuatro su número mágico para ir a la final.



La racha de nueve victorias de las Águilas iguala la segunda cadena más larga en la historia de la semifinal invernal. Los Tigres poseen el mejor récord con 12 y ganó nueve en línea, en dos ocasiones, según publicó en Twitter, el veterano analista Kevin Cabral.



El conjunto amarillo, que ligó 11 imparables, conseguió su quinta victoria en la ruta con apenas un revés. Mientras, que los Leones (3-7) sufrieron su cuarta derrota en su casa con apenas un triunfo. El Escogido aún no ha podido ganarles a las Águilas en las tres veces que se han enfrentado en el Round Robin.



La única derrota de las Águilas en el Todos contra Todos fue en su primer partido, el 27 de diciembre del año pasado frente a los Tigres del Licey.



Ganó el abridor José Ureña (2-0), quien laboró cinco episodios, permitió dos carreras y siete imparables. La derrota recayó sobre el zurdo Kelvin Marte (0-2), quien trabajó cuatro entradas de tres carreras, siete inatrapables, otorgó dos boletos y ponchó a cinco.



Richard Rodríguez se acreditó su segundo rescate de la semifinal.

Tras la salida de Ureña, el relevo de las Águilas estuvo impecable en las cuatro entradas restantes, limitando a los rojos a dos hits.



Las Águilas atacaron de la primera entrada cuando después de un out, Ronny Rodríguez se embasó y llegó a segunda tras error del lanzador Marte, quien tiró mal a la primera base. Juan Carlos Pérez se ponchó y Almonte se encargó con un indiscutible al prado derecho de traer la primera vuelta amarilla.



En el cierre de ese mismo episodio, Eury Pérez, Rubén Sosa y Jorge Polanco conectaron imparables seguidos ante los envíos del derecho Ureña para congestionar las almohadillas. Con un elevado de sacrificio de Ronny Paulino se igualaron las acciones.



Santana se encargó de disolver el empate con un triple al bosque derecho, que ayudó a que Orlando Calixte, quien se embasó por sencillo, anotara. En el tercer episodio, Rodríguez negoció boleto. Pérez continuó con imparable al bosque izquierdo. En turno de Almonte, el corredor se estafó la tercera desde la segunda. Posteriormente, Almonte bateó para doble matanza pero ayudó a que Rodríguez pisara la goma.



Erik González abrió el cuarto con doblete por el bosque izquierdo. Dan Black recibió transferencia. Chesny Young bateó un elevado al bosque central. Con un out, Tommy Pham disparó hit remolcador por el jardín izquierdo que estrechó el marcador 3-2. La tropa cibaeña, en la novena entrada, fabricó tres carreras.



Tigres vencen a Gigantes

En San Francisco, el designado Hanley Ramírez bateó un sencillo de oro en la duodécima entrada que quebró el empate y los Tigres del Licey doblegaron anoche 2-1 a los Gigantes del Cibao.



El estadio Julián Javier, que contó con una buena asistencia, fue el escenario de un partido apretado que se mantuvo sin anotaciones desde la cuarta entrada, y que al final los capitaleños lograron sacar de abajo para obtener su segunda victoria consecutiva.



Además, el triunfo le permite a los Tigres (4-5), quedarse solos en el segundo lugar de este Todos contra Todos. Mientras, que los Gigantes (3-6) caen al tercer puesto. Audo Vicente, quien fue nombrado desde el pasado viernes como dirigente y asumió ayer las riendas del equipo azul, debutó con victoria.



La tropa capitaleña inauguró la pizarra cuando Sergio Alcántara abrió el tercer episodio con doblete por el bosque izquierdo. Con elevado de sacrificio de Donovan Solano, Alcántara anotó desde la antesala.



Maikel Franco se encargó en el cuarto de igualar las acciones con un imparable remolcador por el jardín izquierdo.



Después de dos outs y en la duodécima entrada, Navarro negoció boleto, y posteriormente avanzó cuando se estafó la segunda en turno de Hanley, que al final conectó el hit ganador que le dio la victoria al equipo orientado por Audo. l