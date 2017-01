Leyes y pactos de la END están en limbo, cinco años después

El logro de las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) requiere la revisión o aprobación de varias leyes, pero poco se ha avanzado en esa materia a cinco años de la puesta en vigencia del plan de desarrollo del país en 20 años.



La END fue promulgada el 12 de enero del 2012, pero no se ha avanzado al ritmo establecido en lo que tiene que ver con los grandes pactos que establece la iniciativa y la adecuación de las leyes que tienen plazo fijo para su aprobación o modificación.



El capítulo quinto de la iniciativa establece que los tres grandes pactos, es decir, el educativo, fiscal y el eléctrico, debían ser aprobados en un plazo no mayor de tres años, pero hasta ahora solo el Pacto Educativo ha podido ser rubricado en el tiempo que establece la ley 1-12.



Sin embargo, el Pacto Eléctrico, definido por la ley como el mecanismo para resolver el problema eléctrico y que debió ser rubricado a más tardar en el 2013, sigue estancado.

El Consejo Económico y Social (CES) que encabeza monseñor Agripino Núñez Collado, ha realizado varias reuniones con los sectores involucrados, pero por el momento la discusión parece que está en un limbo.



También el Pacto Fiscal establecido en el artículo 35 de la ley tiene dos años de retraso, pues debió ser firmado a más tardar en tres años a partir de la puesta en vigencia de la ley.



“El Pacto Fiscal implicará que en un plazo no mayor de tres años se iniciará un proceso orientado a reducir la evasión fiscal, elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público y elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria”, dice la ley 1-12. Para cumplir ese mandato de la ley, el país no solo tiene dos años de retraso, sino que los sectores siquiera han sido convocados para iniciar las discusiones.



Retrasos en Código Penal

El Código Penal, es otro ejemplo de retraso en las metas con plazo fijo establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo. “Los procesos de reforma al código civil y penal se completarán en un plazo no mayor de tres años. Ya caducó ese mandato que se cumplió en el 2015.



Y ahora el código ha vuelto ser objeto de debate por el tema de la penalización del aborto en todos los casos”, establece la ley. El Código Penal lleva dos años de retraso y recientemente el presidente Danilo Medina observó por segunda ocasión el artículo que penaliza el aborto y de nuevo la polémica se desató entre quienes apoyan despenalizar la práctica en tres casos específicos.



Las leyes pendientes de revisión o aprobación

Entre las leyes que la Estrategia Nacional de Desarrollo manda a que se aprueben figuran la de Partidos políticos, y la de Agua,mientras que están pendiente de revisión la Ley de Seguridad Social, Código de Trabajo, la Ley Electoral, entre otras. De todos los proyectos pendientes, el que ha recibido mayor presión en la opinión pública es el de la Ley de Partidos y agrupaciones políticas y la reforma a la ley 275-97.