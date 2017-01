El Maltrato y el Consentimiento

La violencia doméstica, no solo de género, aparece de innumerables formas: gritos, insultos, golpes, marginación, abandono, incluso “pelas”. Esta violencia doméstica no sería posible sin el consentimiento de las víctimas y/o testigos. Si reflexionamos un poco, caeremos en la cuenta de que el feminicidio es el final de una relación marcada por maltrato durante largo tiempo.



El padre de una joven quemada por su pareja dijo tras su muerte: “Es la crónica de una muerte anunciada”. El marido hablaba de un accidente, mientras ella era recogida por la ambulancia, todavía viva dijo a los periodistas: “Lo hizo a propósito”.



La víctima obviamente no consintió ser asesinada, pero el comentario de su padre indica que esa unión estaba marcada por maltrato, y perduró tiempo suficiente como para que alcanzara lo máximo de violencia: la muerte.



El Dr. Miguel Lorente explica lo que él considera la asimetría en la relación hombre y mujer; lo hace desde una óptica social tocando también el ámbito privado. Igualmente lo hace el economista italiano Luigino Bruni, en su libro La Herida del Otro, pero este lo aborda desde el ámbito público, inspirado en el sistema económico.



Las asimetrías en las relaciones, sea en el ámbito público o privado, parecen favorecer sentimientos de superioridad entre algunas personas, quizás insostenibles, si no fuera porque otras les consienten y alimentan el ego. Hasta por recibir maltratos sin denunciarlos, como lo explica el Dr. Lorente en su libro “Mi marido me pega lo normal”.



Reconociendo la complejidad del problema, hay que reconocer cierto consentimiento de la comunidad. A veces sólo por ser testigos mudos de la violencia de otros. Nos toca reflexionar si somos víctimas o testigos de maltrato hacia un pariente o allegado, ¿Qué podemos hacer para interceptar la espiral de violencia y no ser cómplices por omisión? l