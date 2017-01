Percival reta MP a que lo someta si hay pruebas

El general Rafael Bienvenido Percival Peña dijo que no tiene ninguna vinculación con la banda que según las autoridades lideraba su hijo, John Emilio Percival Matos, y retó al Ministerio Público a que lo sometan si existen evidencias en su contra.



“Que investiguen lo que quieran, no tengo nada que ver con esa banda ni conozco a los demás individuos implicados en la misma”, expresó Percival Peña al salir de una misa por el novenario de su hijo.



Señaló que la Procuraduría no lo ha requerido, pero que estará disponible.

El pasado viernes, los familiares del vigilante fallecido durante al atraco a Bella Vista Mall, anunciaron, a través del abogado Plutarco Jáquez, que pedirán al MP que investigue a Percival Peña, por sus presuntos vínculos con la banda.



Sobre el audio donde se escucha en una conversación con otra persona, alegadamente hablando de su hijo cuando estaba prófugo, reconoció que es su voz, pero que la grabación fue alterada.



Sugirió a quienes filtraron el audio a que lean el artículo 248 del Código Penal que dice “los que ocultaren o hicieren ocultar a los reos de delitos cuya pena sea aflictiva, sufrirán prisión correccional de tres meses a dos años, si al tiempo de la ocultación tuvieren conocimiento del delito cometido pero se exceptúan de la presente disposición, los ascendientes o descendientes”.



DNI admite hubo descuido

El director del Departamento Nacional de Investigaciones, Sigfrido Pared Pérez, dijo que mientras las autoridades hacían gestiones para lograr la entrega de Percival Matos, éste aprovechó la situación para preparar y cometer el asalto en Plaza Lama el pasado 26 de diciembre.



Admitió que en el transcurso del tiempo de esas diligencias, se pudo producir algún descuido que la banda criminal aprovechó.



Percival Peña dice acoso político afectó a su hijo



Percival Peña entregó a elCaribe una carta donde reitera su dolor hacia las familias afectadas. Expresa que su hijo John Percival “fue un joven que se entregó a la defensa del país como militar, y que desde joven fue víctima de una feroz persecución política y económica y un ahogamiento moral y social, que lo sumergió por un camino que su familia no apoyó nunca”.