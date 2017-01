Propuesta al desafío

Es una propuesta al seno del Partido de la Liberación Dominicana, puesto que se favorece el fortalecimiento y actualización de su estructura; las premisas fueron dadas por el VIII Congreso Ordinario. El desafío es cuál metodología debe aplicarse. A esos fines una Comisión creada por el CP presentó ocho instrumentos como reglamentos a ser vistos y someterlos a la aprobación final del Comité Central.



Están siendo estudiados por los miembros del CP y se tramitarán al CC para su aprobación. Se ha dado un plazo, ya vencido, por lo que será tema de agenda en la primera reunión del CP de este 2017.



El 8 de diciembre pasado, sometí modificaciones al proyecto de Reglamento de Revisión y Actualización del Padrón Partidario. El interés es realizar un proceso de Reinscripción de todos los miembros y dirigentes, durante todo el 2017. Al reinscribirse cada cual retendría sus méritos acumulados y las posiciones en la estructura partidaria, excepto los que hayan solicitado su traslado.



De esta forma permanecerían en la membresía los que por voluntad propia se reinscriban. El método tradicional de decidir por ellos, es improcedente porque excluir puede dar origen a reclamos legales por sus derechos y recurrir al Tribunal Superior Electoral. El proceso de Reinscripción sugerido debe notificarse a las autoridades electorales, judiciales y administrativas, y publicarse anunciando el plazo de su celebración.



Vencido el mismo, se debe conformar el Padrón de miembros a permanecer en la estructura organizacional, reteniendo sus méritos y posiciones dirigenciales, y otro Padrón de miembros pasivos con los que no se reinscribieren. El método de la Reinscripción garantiza transparencia y cualificación; así, igual, la estructura organizada descansaría en los miembros interesados en participar.



El objetivo sería similar a aquello propuesto por el profesor Bosch en 1972, aún estando en el PRD, para procurar eficiencia y calidad: “Cualificar sin desperdiciar la mayoría”. Con este propósito se debe declarar el 2017 “Año de la Reinscripción Partidaria”, o como se entienda procedente. Bien puede ser “Año de la Cualificación Partidaria” o “Año de la Movilización Partidaria”.



La sugerencia de “Año de la Reinscripción Partidaria” es porque resume con una acción la movilización y la cualificación. Moviliza durante el año 2017 al Partido, desde el Comité Central y Comité Político, los Provinciales, Municipales, de Seccionales, de Circunscripciones, Distritos Municipales, Comités Intermedios y, finalmente, los Comités de Base.



Este método no entra en conflicto con un tema aún no resuelto. Se trata de las primarias, si fueren con Padrón abierto o partidario. Resulta igual para cualquiera de las dos posiciones, un Padrón partidario transparente permite saber a quiénes se llevan a votar en ambas situaciones.



Debe abrirse, simultáneamente, la inscripción de nuevos miembros, utilizando el método tradicional y el digital; se deben crear, con ellos, organismos en todos los Colegios y Recintos electorales al cual pertenezcan. Finalizado el plazo de Reinscripción, procede realizar la reestructuración en los organismos territoriales. La Reinscripción podría quedar abierta e ir pasando los reinscritos fuera de plazo a los organismos en los Colegios y Recintos electorales, junto a los nuevos miembros.



El Padrón partidario es un tema sensible, es desafío del presente y del futuro de la organización. Por su importancia, celebremos, titulares del CC, dirigentes y miembros, tertulias y paneles para debatir fortalezas y debilidades de esta propuesta. l