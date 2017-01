Audo, un dirigente de grandes desafíos

Audo Vicente está más que claro del equipo que tiene en sus manos y el reto que representa dirigir a los Tigres del Licey. El conjunto azul desafía su historia más reciente, cuando en la campaña 2015-2016 cayó en la serie final ante los Leones del Escogido, que dominaron la serie 5-1. “Entiendo que es una franquicia de mucha historia, aquí hay un grupo de hombres que puede hacer historia y conseguir el pase para ir a la gran final”, sostuvo Audo Vicente a elCaribe.



Vicente, quien asumió las riendas del conjunto añil, el pasado domingo en el partido frente a los Gigantes, con récord de 3-5 debutó con victoria en lo que es también su quinto equipo que dirige en el béisbol criollo. “Me siento agradecido. No es lo que un hombre de uniforme quiere, un hombre de béisbol quiere estar en una franquicia, hacer planes a largo plazo. Desafortunadamente, el béisbol dominicano ya no nos ofrece eso”, expresó Audo, quien se convierte en el primero en la historia del béisbol dominicano en dirigir tres equipos diferentes en una misma temporada.



Más que las críticas, a Audo le importan los resultados y el reto que conlleva dirigir cada uno de los equipos que ha asumido con situaciones similares pero con una sola característica de cruzar o quedar fuera. “Me encantan los retos. Me gusta que la gente piense que no y que al final esté la posibilidad de que puede ser que sí. Los retos son buenos. El que tiene miedo al fracaso y a los retos, el triunfo muy difícil le llega”, indicó Vicente, quien ha dirigido a los Leones, Gigantes, Estrellas y Toros.



Calificado como la mejor opción para muchos de dirigir a esta tropa azul, Vicente está consciente del núcleo de jugadores que posee para lograr el boleto a la última etapa de esta justa. “El pasado domingo, vimos una muestra clara que aquí hay dos equipos competitivos, nosotros comenzamos con un equipo y ya en la sexta entrada teníamos otro puntero que concretizamos con la victoria”, agregó.

Audo: “Junior Noboa es mi papá”

Vicente y Noboa tienen muchas cosas en común, pero por encima de ello, les une más de 20 años de amistad y no sólo eso, el cariño de un hijo hacia un padre. “Me hace sentir cómodo estar aquí alrededor de mis hermanos, Joel Noboa, Luis Urueta, Welington Cepeda y que hemos recibido el apoyo de Junior, quien como un buen papá también nos ha corregido de la forma correcta”, dijo Audo.