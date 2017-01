Correo de los lectores

La crisis de los rojos



Señor director: Felicitamos a la distinguida periodista Yanessi Espinal por ese imparcial, objetivo y excelente análisis y reflexión sobre la vida del PRSC, con el que nos solidarizamos solemnemente, exhortando a reflexionar a los responsables y culpables de esos errores, malas prácticas y fatales acciones políticas que han dañado la carrera política y la moral de muchos hombres y mujeres que han dado su vida por ese partido. Ojalá las nuevas autoridades que han de surgir en febrero de 2017 o 2018 no sigan perjudicado al país, al pueblo dominicano, a nuestros militantes y las bases humildes. Ojalá sirva este tipo de reflexión para que los malos caudillos, trepadores, negociantes, indolentes y abusadores de los cargos políticos puedan dejar ¡ya! de simular, engañar, de hacer daño a las bases, a dirigentes, militantes, y permitan que una nueva y limpia generación de dirigentes jóvenes y adultos (dirigentes sin mancha moral) asumamos ¡ya! los destinos, control y buen rumbo del PRSC. Dicho sea de paso, este partido no debe ser una gallera, finca, propiedad privada ni herencia personal de nadie, sino un legado político-social-cultural, etc., que Balaguer dejó al pueblo dominicano y a la juventud para transformar este país y mejorar siempre el bienestar y porvenir de las familias dominicanas, la mujer y la juventud.

Geraldo Piña

Un país presidencialista



Señor director: Que los organismos de seguridad del país tengan que esperar por una “orden presidencial” para combatir un crimen es insostenible y solo se ve en República Dominicana. Nunca he visto a Barack Obama tener que ordenar reforestar, o perseguir delincuentes, porque para eso están los organismos competentes. Aquí todo es politiquería, y las labores de los organismos de seguridad es vigilar a los opositores.

Manuel D. Aquino

Comenta reportaje



Señor director: Excelente, el trabajo de Natalí Faxas sobre quienes estudian una profesión y se dedican a otro oficio. Eso refuerza nuestra preocupación cuando se inició la lucha por el 4% a la educación. Dije entonces que aunque la idea del fomento de la educación era buena, no era la prioridad del momento porque el tema del desempleo era más grave e importante. Dije entonces, ¿qué hacemos con los jóvenes profesionales que salgan de las universidades? ¿La sociedad les garantiza empleos? Es vergonzoso que los empresarios pidan experiencias, maestría e inglés y quieran pagar el salario de un obrero.

Carlos Manuel Hernández

