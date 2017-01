La docencia se reanuda hoy en escuelas y colegios

10/01/2017 12:00 AM - María Teresa Morel

A partir de hoy se reanuda la docencia en todos los centros educativos del país, luego de la pausa impuesta por las festividades navideñas. El ministro de Educación, Andrés Navarro, ha insistido en la importancia de la asistencia de los estudiantes a sus respectivas escuelas y colegios para el cumplimiento de los objetivos y contenidos establecidos en el calendario escolar del segundo ciclo del año escolar 2016-2017.



El funcionario ha dicho que la primera semana de docencia es crucial para que los estudiantes, maestros, personal administrativo y las familias retomen el ritmo de la “Revolución Educativa”, sobre todo, en la Jornada Escolar Extendida que este año sobrepasa el millón de educandos beneficiados de forma directa.



“En esos primeros días dentro de las aulas se evalúan los avances del período anterior y se establecen los pasos a dar para lograr los objetivos planteados en el nuevo período. Si un estudiante no recibe esa experiencia, le tomaría varios días entrar en esa dinámica de enseñanza y aprendizaje, lo que podría atrasar al grupo porque el docente debe frenar el avance para evitar la disparidad. Hay que evitar el atraso, no podemos frenar esta Revolución”, puntualizó.



Sostiene que para que el alumno retome sus hábitos de estudio se requieren varios días, incluso semanas, por lo que, si pierde esa introducción tan necesaria, pudiera arrastrar debilidades durante el año completo, sobre todo porque desde el primer día de docencia hay nuevas oportunidades para los aprendizajes en los miles de centros educativos que operan a nivel nacional, con 2.8 millones de estudiantes tanto en el sector público como privado, y más de 90,000 educadores dispuestos a enseñar.



“Cada reinicio es una nueva oportunidad de hacerlo mejor; esta nave de la Revolución Educativa que bien dirige nuestro presidente no se detendrá hasta alcanzar la meta de tener una sociedad más y mejor educada”, afirmó el funcionario.