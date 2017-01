Piden reubicar el mercado Las Pulgas

Diputados del municipio Santo Domingo Oeste están de acuerdo en que los buhoneros del mercado Las Pulgas sean reubicados por el síndico Francisco Peña. En ese sentido, Radhamés González dijo favorecer que los vendedores sean retirados de la zona ubicada en el kilómetro 11 de la carretera Sánchez, entre las avenidas Luperón e Independencia, porque a su juicio el lugar se ha convertido en un arrabal.



González señaló que el mercado no tiene ningún nivel de organización y se ha convertido en un desorden. Agregó que “los días de mercado, el caos afecta a las personas y los vehículos”.



Explicó que los alcaldes de los ayuntamientos del Distrito y el de Santo Domingo Oeste pudieran conseguir un lugar para reubicar a los vendedores y que se pueda hacer un mercado donde mínimamente exista orden e higiene.



El edil del municipio Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, informó que a partir del próximo fin de semana los buhoneros del mercado Las Pulgas serán retirados del lugar.



Alcalde es “irresponsable”



De su lado, el diputado Elías Báez expresó que Francisco Peña se ha caracterizado por ser un “irresponsable”, y que no aborda los problemas de la forma correcta.



“Ciertamente en Las Pulgas hay un desorden, pero el alcalde no debe desalojar los buhoneros sin antes reubicarlos, como han hecho otros alcaldes”, expresó Elías Báez.



El congresista indicó que en el municipio existen terrenos donde el síndico Peña puede reubicar a los comerciantes.



“El alcalde no puede abusar de ellos, y simplemente desalojarlos, impidiendo que estos trabajadores se ganen el sustento de sus familias”, dijo.



Agregó, “un síndico no puede retirar sin solución a personas con años trabajando en un lugar”.

Afirma mercado mueve 100 millones de pesos

El presidente de la Asociación del Mercado de Las Pulgas, José Manuel Caro, informó que la actividad comercial mueve alrededor de cien millones de pesos semanales. Dijo que el mercado tiene cuatro mil 500 vendedores, y cada puesto de venta posee entre seis y siete empleados, sin contar, agregó, que se benefician motoconchistas, guagueros, prestamistas, y taxistas.