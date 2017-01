Abogado de Martha Heredia le solicita libertad condicional

Santiago. La solicitud de libertad condicional de la cantante Martha Heredia fue depositada ayer ante el juez de ejecución de la pena, Rubén Darío Cruz Uceta, y ahora se espera que fijen audiencia para conocer los resultados de esta petición. Así lo dio a conocer Elvis Acosta, abogado de la intérprete, quien informó a elCaribe que depositó la instancia a las nueve de la mañana del pasado martes, y que ahora procede esperar la fecha en que les fijen la audiencia. Según el profesional del derecho, esta fase podría tardar meses, “ya que aquí en Santiago como se está trabajando con las citas no se puede predecir”. “Aquí es el sitio donde peor se está trabajando con relación a los plazos del país”, agregó.



Acosta reiteró que Heredia, privada de libertad desde hace casi cuatro años, reúne todas las condiciones para recibir la libertad condicional, ya que entiende ha tenido buen comportamiento y cumplió más de la mitad de la pena.



El juez de ejecución de la pena, Rubén Darío Cruz Uceta confirmó que recibió la solicitud, pero que quien fija la fecha para la audiencia es la secretaria y que regularmente se fija a 30 días, dependiendo como estén los libros, si hay muchas o pocas solicitudes. Cruz Uceta no quiso opinar si Martha reúne los requisitos o no, ya que se estaría adelantando al proceso, un proceso que no conoce todavía, y por ende estaría violando la ética.



En los actuales momentos, Heredia es favorecida con el programa “medio libre”, que le permite salir los jueves, a las 7:30 a.m., del centro carcelario, donde la recoge su padre, Felipe Heredia. Desde ahí va al Palacio de Justicia a firmar, y llega a la oficina de auditoría financiera a las ocho de la mañana para trabajar hasta las 6:00 p.m. Luego va a su casa, y los sábados asiste a la universidad.