Correo de los lectores

11/01/2017 12:00 AM - El Caribe

El viraje de un testigo



Señor director: Ante el retiro de la querella de Eduard Montás en el caso de la muerte de Mateo Aquino Febrillet, nos preguntamos hasta dónde puede llegar una persona; quién podría imaginar que podía hacer esto el señor Montás que sabe muy bien lo que pasó y que fue herido por Blas Peralta.



El asesinato de un hombre honorable y respetado por toda la sociedad como era el profesor Mateo Aquino Febrillet no puede quedar impune y con las conversaciones del Whatsapp del hecho cometido y que están en poder de la fiscal Yeni Berenice, la justicia dominicana tendrá que castigar a ese delincuente que hasta estaba tratando de cambiar el cañón del arma homicida.



¡Qué pena y cuánta repugnancia nos provoca esta acción!

David Pérez

Ciudadano



Se dedican a otra actividad



Interesante el reportaje de elCaribe sobre las personas que estudian una profesión y se dedican a otro oficio...Conozco a mucha gente en esa situación, incluyo mi caso. Estudié agronomía, pero trabajo como guía cultural, editor de tesis y trabajos académicos, asistente de una tienda virtual y a veces como técnico informático. Para nada de lo que hago tuve que estudiar; sin embargo, me duele la Agronomía, muy buena carrera, necesaria para el desarrollo de la República, pero hay que “estar pegao” de algún político (mientras más corrupto el político, mejor el cargo que se logra)... Y así por el estilo.

Carlos de la Rosa

Ciudadano



Amet herido por conductor



Señor director: elCaribe publica que, en Puerto Plata, un agente de Amet recibió tres balazos de un hombre al que le había puesto una multa. Condenamos este lamentable hecho....pero las causas de esta actuación hay que buscarlas en la forma arbitraria y atropellante en que la autoridad se ejerce contra los ciudadanos infractores...las infracciones de tránsito se castigan con multas...éstas deben ser cobradas por el Estado, de forma y manera que si el infractor no la paga se le cancele su licencia de conducir.

Juan del Rosario H.

Ciudadano



Hipólito y el PRM



Señor director: Los directivos del PRM han dicho que respetan el derecho de Hiólito Mejía de llevar a cabo su propia agenda, al margen del partido. La realidad es que ellos saben que el PRM es Hipolito Mejía. Sin él, ese partido volvería a ser la antigua ASD, aquella entelequia de Jimenes Grullón.

Carlos Manuel Hernández

Ciudadano