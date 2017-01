Escogido propinó primer revés a AC en 2017; GC blanquean a Licey

Jimmy Paredes conectó dos dobles y remolcó dos carreras, mientras que Irwin Delgado tuvo un gran debut monticular y los Leones del Escogido frenaron una racha de nueve victorias a las Águilas Cibaeñas al derrotarlas 5-2 en un partido celebrado en el estadio Cibao. Las Águilas no perdían desde el 28 de diciembre pasado. A pesar de la derrota continúan firmes en la cima del Round Robin, ahora con récord de 9-2. En tanto, los Leones frenaron una racha de cinco derrotas al hilo para colocarse a juego y medio del segundo lugar que es ocupado por los Tigres del Licey.



Paredes fue parte del rally de tres carreras que fabricaron los Leones en la segunda entrada ante el abridor amarillo, Ángel Castro (1-1). Con hombres en tercera y primera, sin outs, Paredes ligó su primer tubey del partido productor de la primera del encuentro. Luego Taylor Davis remolcó la segunda con un rodado por primera, mientras que la tercera la produjo Erik González con un imparable.



Luego, en el tercero, los escarlatas aumentaron la ventaja con inatrapables de Chesny Young y Paredes.



Las Águilas fabricaron la primera carrera en el cuarto. Juan Carlos Pérez abrió la entrada con un triple y luego anotó con un hit de Héctor Luna. En el séptimo, las cuyayas hicieron otra con inatrapable de Orlando Calixte.



En el octavo episodio, los dueños de la casa llenaron las bases con apenas un out, pero el relevista Héctor Neris logró dominar, con ponches, a Héctor Luna y Ángel Franco. Neris también lanzó la novena entrada para obtener su primer salvamento de la serie semifinal.



Delgado lanzó pelota de seis entradas completas de dos hits, una carrera y cinco ponches para obtener su primera victoria en la pelota local.



Hoy, las Águilas viajan a la capital para medirse a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya a partir de las 7:30 de la noche. Será el quinto enfrentamiento entre ambos equipos en el “Todos contra Todos”. Las Águilas dominan la serie particular 4-1.



De su lado, los Leones viajan a San Francisco de Macorís para medirse a los Gigante en el estadio Julián Javier, también a las 7:30 de la noche.



Los Gigantes se sacuden



En el estadio Quisqueya, Garabez Rosa remolcó tres carreras, Moisés Sierra pegó un jonrón y los Gigantes del Cibao derrotaron 7-0 a los Tigres del Licey.



En la misma primera entrada, los bates de los Gigantes atacaron al abridor debutante azul Nik Turley. Con corredores en tercera y segunda, Cam Perkins empujó la primera carrera de los Gigantes. Luego con dos outs, Moisés Sierra y Wilmer Difó fueron transferidos para llenarse las bases y de paso prepararle el terreno a Rosa, quien ligó un doble que limpió las bases.



En el segundo episodio, el representativo de San Francisco de Macorís, que se colocó a solo medio juego del importante segundo lugar, hizo su quinta vuelta gracias a otra carrera remolcada de Perkins.



En el sexto, Sierra abrió la entrada con un largo cuadrangular por el prado derecho, mientras que en el octavo Rosa se embasó por error del paracorto, lo que aprovechó Sierra para anotar.



La victoria fue para el relevista Rafael Pérez (1-0), mientras que la derrota recayó en Turley (0-1), quien apenas lanzó dos tercios de entradas de cuatro carreras.