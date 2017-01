Medio Ambiente amplía su horario de trabajo hasta las 4:00 de la tarde

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó este miércoles que amplió su horario de trabajo hasta las 4:00 de la tarde, "con el fin de dar mayor respuesta a la creciente demanda de los usuarios".

Indicó, en una nota de prensa que la resolución no. 0002-2017 firmad por el titular de la entidad, Francisco Domínguez Brito, dispone que la aplicación de la medida sea efectiva a partir del próximo lunes 16.

"Luego de dicha fecha, los ciudadanos podrán acceder a los servicios desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m", detalló.

Dijo que con relación a los departamentos de Ventanilla Única y Correspondencia, el horario se amplío hasta las 6:00 de la tarde, "para garantizar, aún más, que los ciudadanos puedan tramitar sus solicitudes y depósito de documentos con mayor tiempo".

Detalló, asimismo, que la nueva medida modifica la resolución no. 018-2013 que estableció el horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Dijo que con el nuevo horario, además de brindar al ciudadano más horas de servicio, también se da cumplimiento a la ley No. 41-08 de Función Pública que establece que la jornada de trabajo no será inferior a 30 horas ni superior a 40 horas semanales.

"Según lo indicado en la norma sobre función pública, el ministro de Estado se encuentra facultado para disponer la jornada de trabajo diaria mediante resolución, en atención a los requerimientos de la institución y las necesidades de los usuarios en todo el territorio nacional", expresó.

“En virtud de la creciente demanda de los servicios de nuestros usuarios y atendiendo al horario de labores de las instituciones afines, se ha determinado que existe una necesidad de volver al horario anterior, en aras de ofrecer una atención de calidad y aumentar la capacidad de respuesta del Ministerio”, indicó el Ministro a través de la resolución.