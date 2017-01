Roberto, soprendido, pide a autoridades “bajarle tono” a la inseguridad en RD

El director y actor de cine Roberto Ángel Salcedo se mostró sorprendido de que estuviera en la mira de la banda de John Percival Matos, la cual supuestamente planeaba secuestrarlo. “Hay un componente de sorpresa cuando sale una declaración y tiene vinculación con uno que tradicionalmente ha manejado su vida con un perfil bajo; concentrado en sus actividades, en el tema de la televisión, el cine y de algunas actividades sociales que hemos venido emprendiendo en los últimos años”, dijo Salcedo al programa Arte y Medio. “Es motivo de sorpresa no solo para nuestra familia, sino, creo, que para toda la familia dominicana que nos ha visto crecer y desarrollar a lo largo de tantos años, más de 30 años”, agregó.



De acuerdo a los interrogatorios que se le han practicado a Brayan Félix, sindicado como el “brazo operativo” de la banda criminal, los investigadores aseguraron que al cuestionársele si planeban ultimar o robar a algún político, el detenido dijo: “No secuestrar a un político, sí a Roberto Ángel Salcedo”, agregó el cómplice del asalto a la sucursal del Banco Popular, ubicada en Plaza Lama de la avenida 27 de Febrero.



Tras la revelación de las declaraciones del imputado, el silencio del también productor y guionista de cine, los mensajes de apoyo, y hasta burlas de algunas personas en las redes sociales, no se hicieron esperar; pero no fue hasta el mediodía de ayer que Robertico se refirió al tema que, de cierta manera, ha venido a opacar la promoción del primero de los estrenos que tiene pautados para el 2017.



Según se dio a conocer, el plan delictivo de la banda incluía sacar a Roberto Ángel del país y llevarlo a Colombia para pedir un rescate, lo que el director de la Dirección Nacional de Investigación, Sigfrido Pared Pérez, calificó de “fantasioso”, ya que según dijo en declaraciones a Diario Libre, sería algo como “secuestrar a una persona, robar una avioneta, tenerla lista, viajar hasta Colombia, tener lista en Colombia una estructura que le permita aterrizar, establecerse y desde allá tener contactos con los familiares del secuestrado en República Dominicana”.



De su lado, Salcedo dijo que está tomando medidas de seguridad, tanto para él como para toda su familia, y que espera que las autoridades locales continúen el proceso de investigación con miras a ofrecerle seguridad a la población, ya que aunque en esta ocasión se habla de él, podría ser cualquier otra persona. Exhortó, además, a los medios de comunicación y a la población en general a hacerse eco a través de las redes para que no dejen de investigar el caso.



“Lo cierto es que nuestra presencia en el cine a nivel nacional es importante, hay exposición de parte nuestra en todo el país, además de nuestros programas que tienen una difusión a nivel nacional e internacional, y eso se pone ante la vista de todos”, argumentó sobre las posibles razones que tendría la banda del hoy occiso Pércival Matos para haberlo elegido.



Roberto Ángel aseguró que en la sociedad dominicana se promueve la violencia y la agresividad a través de la música, frases y acciones, y que a eso hay que “bajarle un tono” para que se puedan proyectar cambios. La imagen que Salcedo había colgado en Instagram anunciando que faltaban 10 días para el estreno de su filme El Plan Perfecto, en la que recibió más comentarios de apoyo y bendiciones, que críticas de aquellos que creen que el tema del “secuestro” era parte de la promoción y publicidad, fue sustituida por una foto de Daniel Sarcos. En Twitter, el actor agradeció la preocupación y solidaridad que había recibido hasta el momento.

“El Plan Perfecto” se estrenará el 19 de enero

“El plan perfecto” es la onceava película de Roberto Ángel Salcedo, la cual reúne al también productor con sus colegas Jochy Santos y Daniel Sarcos (“Un macho de mujer”). En esta también participan Fausto Mata, Manolo Ozuna, Bolívar Valera, Cheddy García, Caroline Aquino, Tueska, René Castillo, La Beba Rojas, Eduardo Santos, Liondy Ozoria, Juan Carlos Pichardo, Dotol Nastra, Jalsen Santana y Francisco Sanchís. “Estoy contento de poderme reunir, 11 años después, con amigos como Jochy y Daniel, y completar el elenco con un equipo maravilloso, esperando que el público disfrute la película como la disfrutamos nosotros haciéndola”, expresó Robertico durante un encuentro realizado en el Palacio del Cine de Bella Terra Mall, Santiago. Agregó que espera que el público reciba y apoye su nueva comedia del mismo modo que las dos proyectadas durante el 2016 (“Mi suegra y yo” y “¿Pa’ qué me casé?”), las cuales se convirtieron en éxitos taquilleros.