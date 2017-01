Sessions niega haber ofendido a dominicanos en el 2006

Washington. El senador republicano Jeff Sessions dijo que su intención era criticar las prioridades del sistema migratorio estadounidense, pero no ofender a las personas de República Dominicana cuando en 2006 se refirió a las aptitudes profesionales de los quisqueyanos que emigran a Estados Unidos. Durante una intervención que realizó en el pleno del Senado en 2006, Sessions se quejó de que la política estadounidense pone demasiado énfasis a los vínculos familiares de los inmigrantes, sin darle la importancia necesaria a sus calificaciones profesionales.



Como ejemplo de esa tendencia, Sessions se refirió entonces a que el 95% de los dominicanos que migran legalmente a Estados Unidos reciben la aprobación debido a sus vínculos familiares.



“Entonces, fundamentalmente, casi nadie viniendo de República Dominicana hacia a Estados Unidos viene aquí porque tienen aptitudes verificables que nos beneficien”, indicó en aquella ocasión.



Sin embargo, al comparecer el martes ante la comisión judicial del Senado como candidato para convertirse en el secretario de Justicia durante el Gobierno de Donadl Trump, Sessions aseguró que no intentó ofender a nadie.



“Por favor no vean (mis comentarios) como algo despectivo o crítico hacia el pueblo dominicano”, respondió Sessions a una pregunta del senador demócrata Sheldon Whitehouse. “Fue una mención sobre la realidad de nuestro sistema migratorio hoy. Me gustaría ver más atención a las aptitudes laborales”.



Igualmente, Sessions dijo que, de resultar confirmado secretario de Justicia, no objetaría poner fin al alivio migratorio que protege de la deportación a casi 800,000 inmigrantes traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños.



“Esa sería una decisión que debe ser estudiada y con la que él necesita estar de acuerdo”, dijo Sessions refiriéndose al presidente electo Donald Trump.