Atrévete a lucir tus piernas con las medias de rejillas

Con las medias de rejillas o “fishnest stockinas” se puede lograr un estilo elegante o casual. Sin embargo, es imprescindible combinarlas con la ropa, el calzado y los colores correctos. En esta temporada otoño-invierno, sin dudas, presumir las piernas y estar a la moda es posible con el regreso de las medias de rejillas o ‘fishnets stockinas”, como también son conocidas.



Y es que el toque sexy que brindan estas medias encajan con cualquier estilo, sin discriminación. Sin embargo, usar esta tendencia de los 80 y 90 tiene sus reglas para lograr transmitir elegancia sin perder el glamour.



Esta puede llevarse con la red gorda o delgada, aunque esta última es la recomendada por los expertos en moda para lucir un look más sofisticado. Además, recomiendan que el tipo de ropa debe ser sencillo y si es posible neutral, ya que los estampados y accesorios llamativos le pueden robar protagonismo; y las tonalidades claras, pastel y fluor no les van.



Con la red pequeña dará un toque distinto a tu ‘outfit’ sin ser demasiado extremo. Puedes crear looks más formales y elegantes, o por el contrario, más casuales, roquero, ‘punk’ o urbano. Para el casual úsalas con faldas de cuero con botines o botas por encima de las rodillas. Para crear uno más formal, úsalas con vestidos y zapatos de tacón.



Estas medias, amadas por algunas mujeres y odiadas por otras, son sensuales, no obstante, es imprescindible llevarlas acorde con la complexión física, así como adecuadas a tu personalidad.



Actualmente, se usan tanto las medias de red completas como las que son tipo calcetines, que pactan de manera perfecta con mocasines y zapatillas cerradas, lo cual te ayuda a tener un toque ‘grunge’ en el look.



Aunque las ‘fishnets’ son las favoritas de cualquier mujer con estilo, también han sido el accesorio estrella de distintas portadas de revistas y pasarelas de moda. Las celebridades e influencers se han adueñado de este estilo, al usar las medias o calcetines de rejilla debajo del atuendo con oxfords o abrigos kilométricos.



Para las más atrevidas, estas medias son el complemento ideal para usar con faldas, vestidos y pantalones cortos. Para las más conservadoras, llevar las medias debajo de unos jeans rasgados también es una buena opción.