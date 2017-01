Los buhoneros de SDN se resisten a ser desalojados

12/01/2017 12:00 AM - Diana Rodríguez

Santo Domingo Norte. Decenas de vendedores ambulantes se resistieron ayer a ser desalojados de los alrededores de la estación Mamá Tingó del Metro, en Villa Mella, lo que terminó en enfrentamientos con agentes policiales y militares. En resistencia a las acciones de desalojo que ordenó la Alcaldía de Santo Domingo Norte, los buhoneros obstaculizaron el tránsito, lanzando piedras y botellas a la avenida Charles de Gaulle esquina Hermanas Mirabal.



Ante esto, un amplio contingente de la Policía Nacional, del Ejército y Policía Municipal respondió con bombas lacrimógenas y perdigones.

Los comerciantes alegan que el alcalde René Polanco no cumplió con lo establecido en el contrato de dejar en el área a los vendedores ambulantes que tengan entre cinco a 30 años.



Evelyn Hernández, secretaria de la Asociación de Buhoneros de Santo Domingo Norte, pidió al síndico cumplir con su palabra de no desalojar alrededor de 90 personas que han dedicado toda su vida a vender mercancías en este espacio.



Afirmó que los agentes maltrataron a los vendedores ambulantes y que se llevaron dos personas detenidas.



Los enfrentamientos se efectuaron mientras el presidente de la Asociación de Buhoneros de Santo Domingo Norte, Javier Ureña, se encontraba reunido con un representante del Ayuntamiento en el Palacio municipal.



El comerciantes Wilfredo Kelis de la Cruz se quejó ante los medios de que “nosotros lo que queremos es que nos dejen trabajar. Ellos dicen que no nos van a permitir trabajar y primero tienen que matarnos”, expresó. Asimismo, el presidente de la Asociación sostuvo que el alcalde incumplió el acuerdo al que ambos arribaron. Indicó que cerca de 204 personas se desempeñan como vendedores ambulantes en la zona. La Alcaldía de Santo Domingo Norte otorgó un plazo que venció el día 8 del presente mes para que los buhoneros desalojen el área comprendida entre la avenida Hermanas Mirabal desde la Charles de Gaulle hasta el parque Los Congos.