Puente flotante: dos averías en los últimos tres meses

12/01/2017 12:00 AM - Diana Rodríguez

El puente flotante presentó ayer una avería a lo interno de uno de los tanques de sus barcazas, lo que conllevó al cierre del tránsito por casi tres horas. Este es el segundo incidente que se produce en los últimos tres meses. El jefe del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas explicó que la avería se produjo a causa de la corrosión que presentan los tanques, que en total son 24, de las dos barcazas que componen el puente.



“Cuando en uno de estos compartimentos penetra más agua de la cuenta, pierde el equilibrio y se inclina la barcaza y eso fue lo que pasó. En este tipo de puente esto pasa normalmente”, dijo Ramón Antonio Pepín.



No obstante, indicó que las barcazas en servicio necesitan de un mantenimiento más profundo, para el cual se necesita agotar un proceso, que incluye estudios y llevar el procedimiento requerido de compras y contrataciones.



“Puente no representa peligro”



Agregó que Obras Publicas tiene en la carpeta de trabajo de este año realizar el mantenimiento periódico de este puente, que podría incluir sustitución de piezas de la estructura.



Gómez Pepín dijo que la institución, que dirige Gonzalo Castillo, maneja un contrato de mantenimiento rutinario y operación de las barcazas.



Garantizó que el estado del puente que conecta al Distrito Nacional a través de la avenida Francisco Alberto Caamaño con Santo Domingo Este no representa peligro para quienes transitan por esta zona. En entrevista telefónica, el director de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Víctor Gómez Casanova, explicó que las dos barcazas unidas para permitir el paso vehicular presentan “debilidades”.



Barcazas tienen 15 años



Al preguntársele acerca de las condiciones en que opera el puente dijo que “el estado de las barcazas presenta deterioro, fruto de que llevan más de 15 años con un paso vehicular bastante fuerte”.



A las 5:30 de la mañana se disparó la alarma, advirtiendo un desnivel en la barcaza del lado derecho, presentando un hundimiento por penetración de agua. La avería fue reparada a las 10:30 de la mañana, hora en que la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) procedió a restablecer el tránsito. Entretanto, el comandante general de la Armada Dominicana, Miguel Peña Acosta, dijo que la entidad realizó recientemente un levantamiento de las condiciones del puente, que está en servicio desde el 2000, y que compete a Obras Públicas tomar las acciones de lugar.

Informe revela puente tiene daños en un 75%

Un informe realizado por la empresa Ciramar Shipyards a solicitud de la Armada Dominicana, entidad encargada de las operaciones y mantenimiento de las barcazas, advierte sobre la gravedad de los daños que presenta la estructura. La inspección realizada los días uno y dos de febrero del 2016 indica que el puente tiene desperfectos en un 75% de su estructura, recomienda prohibir el paso de vehículos pesados hasta reemplazar las barcazas.