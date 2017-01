Varias razones para celebrar

Manny Acta tuvo un gran regalo de cumpleaños, sin duda que uno de los mejores que pueda recibir, tras ver a su equipo vencer al Licey. Ese triunfo puso a las Águilas en la final. Olvídese de número mágico y demás cálculos, la escuadra de Acta está sembrada en la última fase del campeonato y obtener ese boleto con una blanqueada ante su antiguo equipo, agrega un sabor extra a cualquier celebración.



Manny jamás dirá que es así. Demasiado diplomático y respetuoso del juego para hacer tal afirmación y dar tela de ese tipo para que sea cortada en los medios y redes sociales, pero en el fondo hay un sabor especial.



Acta es un hombre del negocio, cuyos pasos van de la mano de la prudencia que debe llevar todo profesional. Por más malestar que haya sentido al salir de los Tigres, algo que en un momento no se veía como posible, es mejor no echar leña al fuego.



De todas formas, el deber de todo aguilucho es procurar la debacle de los azules y viceversa. Así que blanquear a los Tigres en el Quisqueya y con ello saber que vas directo a la ronda por el cetro en la misma noche que cumples un año más de vida, es una especie de guión perfecto para festejar.



Las Águilas han ganado nueve de los últimos 10 compromisos, con unos bates que aprovechan cada descuido del rival y un relevo que es una especie de muro fronterizo que impide el avance de cualquier ofensiva contraria.



No ganan desde 2008, pero han estado en varias finales y ahora acceden a otra.

Disfrútelo, Manuel Elías Acta Peña, disfrútelo.



Apunte esto.



Segunda blanqueada seguida para el Licey…Esos bates no responden con hombres en circulación…Además, es un equipo pesado, de hombres de “swing” libre y eso dificulta la producción…Juan Carlos Pérez, Zoilo Almonte y Ronny Rodríguez están intratables…Mucho crédito a Brayan Peña y la cueva amarilla por la dosis de rompientes a los bates del Licey…El Escogido ha tomado un segundo aire y regresa a la pelea…La verdad es que no se rinden…Excelente asistencia anoche en el Quisqueya.