Caroline Aquino, seducida por el séptimo arte

Caroline Aquino ha sido seducida por el cine. Aunque la presentadora del programa “De extremo a Extremo” ya había visitado el plató con pequeñas participaciones en Mi Angelito Favorito, Feo de Día y Lindo de Noche, de Alfonso Rodríguez, y una breve actuación en Morir Soñando, no había encontrado una propuesta que le dejara con el deseo de explorar por completo el séptimo arte.



Es precisamente con la segunda película de la cartelera del 2016, El Plan Perfecto, de Roberto Ángel Salcedo, que la comunicadora se estrenará con un papel principal y donde descubre su fascinación por la actuación.



“Considero que esta es mi participación más notoria en la pantalla grande. Luego de la experiencia de rodar El Plan Perfecto quedé enamorada y entusiasmada de seguir haciendo cine. Quiero quedarme enganchada en la industria y evaluar nuevas propuestas”, dijo a elCaribe.



La comunicadora explicó que encarnar a “Ivette”, uno de los personajes principales del filme número 11 de Robertico, le permitió desdoblarse y desarrollar una faceta que no había explorado del todo, especialmente por las situaciones que se presentan a lo largo de la película, entre ellas escenas de acción, un secuestro y las situaciones emocionales.



Caroline destacó que en este año se encuentra en un período de “reactivación”, y consideró que el 2016 fue su época más difícil, especialmente a nivel laboral, ya que por su proceso de embarazo y maternidad tuvo que cesar con las animaciones, maestrías de ceremonias y otras actividades que realizaba cotidianamente fuera del programa.



“Desde hace aproximadamente cuatro años quería volver al cine. Roberto Ángel me presentó la propuesta y de inmediato dije que sí”, recordó. “El personaje que interpreto se llama Ivette, que es, inicialmente, la novia de Enrique, encarnado por Roberto Ángel.



Es una chica del barrio con la que él tiene planes de casarse, pero ella es un poco interesada y está buscando una estabilidad económica que él, por la situación del almacén donde trabaja, el cual quebró, no puede dársela. Ella lo deja y se hace novia de un señor mayor que compra el almacén”, explicó Caroline sobre su participación en El Plan Perfecto, que se estrenará el próximo jueves 19 de enero.



La también modelo, quien en más de una ocasión ha sido catalogada de “megadiva”, considera que no ha encontrado la forma de que el público le quite ese “traje”, porque se convirtió en algo normal “que todas las chicas jóvenes de esta generación que van a la televisión la definan como megadivas o que tienen algún tipo de cirugía. La metieron en el paquete de las que habían”. Con más de siete años en los medios, consideró una cuestión de tiempo y trabajo el que le quiten la etiqueta de “megadiva”.



Por otro lado, Caroline Aquino, quien constantemente se ha visto envuelta en controversias en las redes sociales, dijo que no es de las figuras que bloquea seguidores ni responde a comentarios o críticas negativas.



“Realmente, estoy muy acostumbrada a que nuestro periodismo le dé a copiar y pegar a informaciones que no vienen de fuentes oficiales. Yo me vacuné hace mucho contra las críticas, y si tienen importancia y entiendo que puedo sacar algo constructivo las evaluó; de lo contrario, las veo y no pasa nada, porque ya yo no permito que esa clase de cosas me afecten. Con el tiempo uno va madurando, aprendiendo y manejándose con lo que sale a la exposición pública”, sostuvo durante una entrevista con elCaribe.



Aunque muestra públicamente a su primogénito, Luis Alberto, en las redes sociales, Caroline asegura que ha aprendido a tener las puertas cerradas de su vida privada, aunque reconoce que siempre hay gente que especula.



“El año pasado tuve que cambiar mi vida de manera muy brusca; tenía una relación que finalizó, pasar por mi embarazo sola, sentimentalmente, fue muy difícil, tuve que pasar de ser una joven que siempre estaba trabajando, a sentarme en mi casa, entre otras cosas, y situaciones que traté de que no salieran públicamente. Fueron muchos cambios en una etapa muy sensible; hay muchas cosas que he tratado de proteger y me ha dado buen resultado”, aseguró.

La maternidad

Caroline Aquino se convirtió en madre de Luis Alberto hace siete meses, lo cual describe como lo mejor que le ha pasado en la vida. Dijo que aunque sus sobrinos le habían dado la intuición de que “ser madre es algo maravilloso”, jamás imaginó que intentar describir lo que realmente significa la dejaría sin palabras.