Entre la opción de Jesús y el mandato de Danilo

Entre diciembre y enero, festividades navideñas y de Reyes, se implementaron a lo largo de la provincia Bahoruco, dos acciones sociales que evidencian seriedad, organización y, lo más importante en todo esto, la opción por los pobres. Previo a la Nochebuena, municipio por municipio, la Gobernación Provincial llenó la provincia de cajas navideñas con alimentos, bebidas dulces y golosinas, siendo muy notoria la capacidad organizativa y empeño de integración comunitaria y de las fuerzas vivas de la provincia Bahoruco en los repartos y distribución, para que las cosas lleguen donde tienen que llegar.



La alegría se hizo presente en importantes segmentos de la población más necesitada. No se vio el dispendio, ni el desperdicio, ni se observaron aquellas quejas típicas de este proceso.



Lo que se repartió pudo no ser lo pretendido, pero se hizo bien y en orden, abarcando a los más desposeídos.



Igual acontece con los repartos de juguetes para llevar la alegría a los niños pobres, los hijos de machepa.



Junto al Gobernador Civil, señor Rafael Cuevas, se desplazaron equipos integrados por amas de casa y líderes comunitarios, que no vacilaron en hacer realidad el mandato presidencial del Lic. Danilo Medina para que las cosas lleguen a quien más las necesita.

Lo que se ha puesto de manifiesto en Navidad y Reyes, acá en la provincia Bahoruco, es la vocación de servicio del señor Presidente y la similitud de opción por los pobres entre Danilo Medina y Jesús El Nazareno.



Este tipo de acción es valorada en diferentes vertientes dependiendo el cristal con que se mire, de hecho, creemos que la solución a la pobreza en el Sur va más allá que el alcance de una acción de índole social como las mencionadas, superar la pobreza ha de pasar por acciones más estructurales, de inversiones más profundas, que impliquen la construcción de la presa de Monte Grande, la industrialización de plátano y la asistencia con inversiones millonarias a los productores para la superación de la cadena de intermediarios.



A la pobreza y calamidad de nuestras gentes se le va de frente, como de frente ha llegado el Presidente a la sierra de Neiba, con un proyecto integral y amplio que abarca a toda una población de gente laboriosa que hoy están alegres y esperanzados en los resultados de esta visión presidencial.



Mas, sin embargo, dejar sin efecto el llegar a los pobres con estos presentes de canastas navideñas y Reyes sería un error imperdonable al que la sensibilidad del presidente Danilo Medina no se prestará.



Esa acción que de manera ordenada y con la integración de sectores organizados llevó a cabo el Gobernador Civil, Sr. Rafael Cuevas, dejó feliz a la gente, a los niños; se dejó sentir la percepción de que los hijos de los pobres no están solos, el Presidente de la República está presente.



Que bueno.