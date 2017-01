Marranzini aclara que mientras estuvo en la CDEEE no suscribieron acuerdo con Odebrecht

El exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales –CDEEE-, Celso Marranzini, aclaró este viernes que durante su gestión no se suscribieron contratos con la empresa Odebrecht, y que no tuvo conocimiento de acuerdo alguno, ni como funcionario público ni como como empresario, “salvo lo que cualquier ciudadano pudiera saber a partir de las noticias publicadas en los medios de comunicación”.

Marranzini hizo la aclaración en una carta enviada ayer juves a Josefina Arvelo Tejada, coordinadora nacional de Participación Ciudadana, a quien el periódico El Nacional le atribuye que objetó su nombre como parte de la comisión designada por el presidente Danilo Medina para investigar la licitación de Punta Catalina, bajo el argumento de que él “sabía del contrato que se había firmado anteriormente (Sic) con Odebrecht.

A continuación la carta íntegra

Santo Domingo, D.N

12 de enero 2017

Celso Marranzini P.

Señora

Josefina Arvelo Tejada

Coordinadora nacional

Participación Ciudadana

Su despacho.

Distinguida Sra. Arvelo

El vespertino El Nacional le atribuye a usted, en una noticia de su página 4, edición de la fecha, haber objetado mi nombre como parte de la comisión designada por el presidente Danilo Medina para investigar la licitación de Punta Catalina, bajo el argumento de que yo “sabía del contrato que se había firmado anteriormente” (Sic) con Odebrecht.

Estas declaraciones, en voz de Participación Ciudadana, una entidad a la que siempre he respetado por su credibilidad, me sorprenden y me obligan a hacer, respetuosamente, una aclaración para que conste en la opinión pública y en los archivos de la prestigiosa institución de la sociedad civil bajo su coordinación.

Durante mi gestión como vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) no se suscribieron contratos con la empresa Odebrecht, ni tuve conocimiento de acuerdo alguno, ni como funcionario público ni como como empresario, salvo lo que cualquier ciudadano pudiera saber a partir de las noticias publicadas en los medios de comunicación.

Por otro lado, cabe resaltar que no busqué mi integración a la citada comisión, decisión presidencial de la que me enteré a través de la prensa, aunque aún así he aceptado de buena gana porque siempre he estado donde el país me ha necesitado.

Con estas notas espera haber dejado aclarado cualquier confusión o duda al respecto.

Agradeciendo su atención, le saluda

Muy cordialmente

Celso Marranzini