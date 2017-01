Motoconcho: salida económica para miles de personas

Fue en el año 1978 en el municipio de Haina, San Cristóbal, cuando inicia el servicio de motoconcho en la República Dominicana, actividad que con el paso de los años se convertiría en la modalidad de transporte más popular y refugio económico de más 300 mil personas. Pero la expansión se produce en 1982 a causa de una crisis de combustible que provocó el desplome del sistema de transporte público de pasajeros, a esto se le suma la caída de los ingenios azucareros que llevó al despido masivo de miles de trabajadores y el éxodo de la población rural hacia la urbe.



Cada día son más las personas que invierten sus ahorros en la adquisición de una motocicleta y hace de cualquier esquina una parada de motoconcho.



Aunque el motor, como se le conoce en el país, es el vehículo que ofrece menos seguridad a conductor y pasajero posee la ventaja de que puede penetrar a los lugares más inhóspitos en menor tiempo a diferencias de los demás.



¿Sabías qué solo en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo el 8.1% de los tres millones de viajes que se registran diariamente en el transporte público de pasajero, se realizan en motocicletas? Esto representa 243 mil viajes por día.



El dato está contenido en el estudio “Diagnóstico de Transporte Urbano en la Ciudad de Santo Domingo, en cuya elaboración participó Onéximo González, considerado un autoridad en la materia.



Motoconchistas, sindicatos y las propias autoridades reguladoras del transporte público coinciden en que la proliferación del motoconcho en el país es fomentada por el desempleo y la falta de oportunidades.



Y una vez se está en el motoconcho no es tan fácil salirse. Rosario Padilla lleva 25 años consecutivos en el oficio. Montado en su motocicleta en la parada de Los Prados, Distrito Nacional, dice que con este oficio ha mantenido a sus cinco hijos.



Cuenta que desde que empezó a ofrecer este tipo de servicio no ha vuelto a emplearse. “Es que en este tipo de trabajo uno tiene mayor entrada”, asegura.



“En un lunes que esté bueno yo gano hasta dos mil pesos”, agrega. En un mes, Padilla puede ganar 30 mil pesos, dos veces más que el sueldo mínimo en el sector privado.

A diferencia de otros oficios, el motoconcho no necesita de mayores gastos diarios. Motoconchistas consultados dicen que en promedio gastan de 150 a 250 pesos al día en combustible. Todo dependerá del tipo de motor.



Un gasto adicional es el mantenimiento de la motocicleta que debe realizarse periódicamente. Trabajar a bordo de un motor no es tarea fácil, porque hasta el estado del tiempo influye en esta faena. Los motoconchistas deben lidiar con el estigma que se expresa en que “hay que cuidarse la cartera de los motoristas”, una percepción alimentada de la realidad de que la mayoría de los asaltos y robos se cometen a bordo de motocicletas.



Y es la informalidad con que se ha desarrollado esta modalidad del transporte de pasajeros la que influye negativamente en esta creencia, lo que hace difícil conocer el número exacto de personas que ha incursionado en el motoconcho.



Pese a existir la normativa para “La Operación del Transporte de Motoconcho en la República Dominicana” del 2010, diseñada por la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), la debilidad de su aplicación no ha frenado la informalidad en este servicio.



A la luz de todos se violan las disposiciones contenidas en ella, incluso en la propia Ley de Tránsito 241, principalmente la prohibición de montar más de un pasajero y la obligatoriedad de disponer de una licencia de motociclista u otra categoría.



Hasta hace menos de cinco años era difícil diferenciar entre un motociclista y un motoconchista, debido a que pocos contaban con la identificación correspondiente. Aunque el problema persiste, la voluntad de organizarse como asociaciones y federaciones les ha permitido obtener algunos logros en ese sentido.



Las instituciones vinculadas con este sector han iniciado varios proyectos que prometían regular esta actividad, pero pocos son los frutos que pueden presentar. El Departamento de Motocicletas de la OTTT tiene registrado solo en el Gran Santo Domingo 10 agrupaciones de motoconchistas, pero este dato está desactualizado. Se estima que hay más.



El último censo para determinar la cantidad de motoconchistas en territorio nacional que fue levantado por la OTTT a nivel nacional data del 2009-2010. Para esa fecha se registraron cerca de 55 mil personas que se dedican a esta actividad, los cuales fueron regulados, según María Paz Conde, directora técnica de la entidad.



Informó que en septiembre del año pasado la institución entregó a cada encargado provincial este censo para que sea actualizado. “Nosotros esperamos que antes de mayo esté listo”, agregó. Al ser cuestionada acerca de por qué este proceso de actualización no se realizó antes, dijo que la institución encargada de planificar y regular el transporte de pasajeros a nivel nacional no tiene fondos asignados para proyectos.



“Hacer un levantamiento así requiere de una serie de recursos tanto de vehículos, de personal, y de dinero que no disponemos”, reiteró.



Otros de los elementos citados que han dificultado la regulación del motoconcho es la falta de documentación para operar una motocicleta. ¿Cómo nosotros autorizamos a un individuo a circular llevando personas si no tiene una licencia?, se preguntó. Informó que próximamente se le entregará un permiso a los miembros de las paradas de motoconcho para las operaciones de estas, la cuales deberán estar debidamente identificadas, esto a parte del carnet y el rótulo que deben tener los motoconchistas. La institución realiza charlas a nivel nacional de manera periódica donde se enseña al motoconchista educación vial, atención al cliente, relaciones interpersonales y el uso de sustancia ilícitas. Conde indicó que reunir una cantidad importante de motoristas se torna complejo por la dinámica de trabajo. En conclusión, mientras los gobiernos realizan intentos fallidos por regular este sector, esta modalidad de transporte apunta a seguir creciendo en el marco de la informalidad.

Asociación motoconcho pide regulación

José Danilo García se inició en esta actividad hace 34 años. En la actualidad es el presidente de la Federación de Motoconchistas del Distrito Nacional, entidad que agrupa a más 3,110 personas que se dedican a esta actividad informal y que operan en 102 paradas. Reconoce que la irregularidad ha acompañado el motoconcho en toda su historia. Es por ello que pide a la OTTT invertir en la regularización y capacitación de los motoconchistas. La misma petición la hace Gustavo Ureña, presidente de la Organización de Motoconchistas de la República Dominicana (Ornamoto), agrupación que tiene 438 paradas en Santo Domingo Este y Boca Chica. Indica que en estas localidades hay 11 mil motoconchistas. Indica que a nivel nacional existen más de 300 mil personas que viven de este oficio.