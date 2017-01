Aisha anuncia la gira más grande de su carrera

La violinista clásica inicia el 2017 con su nueva gira “East to West”, la que la llevará por países del Medio Oriente, Asia, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Entre los principales escenarios que tendrá este tour se encuentra La Habana, Cuba , donde estrenará el concierto para violín y orquesta que el maestro lituano Martinaitis le dedicó a la artista dominicana y el cual grabó en su más reciente producción discográfica junto a la Lietuvos Kamerinis Orkestras.



La agenda también la llevará al Concertgebouw en Amsterdam (Holanda), en Zrcadlová Kaple en Praga (República Checa), interpretará múltiples veces el concierto de Shostakovich no. 1 con la Orquesta Sinfónica de Loja y la Orquesta Sinfónica de Cuenca en Ecuador, debutará en Argentina, acompañada de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, hasta llegar al Teatro de Rancagua de Chile, donde interpretará el concierto de Tchaikovsky para violín y orquesta.



Además, Aisha ofrecerá un concierto en Génova, Italia, la ciudad natal de Paganini, y regresará a Israel, para dos recitales. Luego, interpretará los cuatro concertis de J. S. Bach para violín y orquesta en una sola noche en el Teatro Nacional de Nicaragua y llevará su violín por primera vez a Corea del Sur.



Con la gira “East to West” también regresa a los escenarios de Estados Unidos, donde ofrecerá dos conciertos en Dallas, Texas y Nueva York, este último fechado para el 11 de febrero. “Esta nueva gira mundial se denomina ‘East to West’, ya que es la más grande que Aisha ha llevado a cabo en su carrera y su nombre es tomado del versículo bíblico en Salmos 103:12 donde dice: -como está lejos el este del oeste, él aleja nuestras faltas de nosotros-. Uno de los versículos predilectos de la artista cristiana “ya que muestra la gracia de Dios para con nosotros”, dijo Carolina Castro, madre de la artista en un comunicado. En adición a este intenso itinerario de conciertos, Aisha estará arribando a su país en febrero para la segunda edición del Festival Infantil y Juvenil Música con Propósito, de su fundación Music for Life el cual se llevará a cabo en el Gran Teatro del Cibao, los días 15, 16 y 17 de febrero. En este evento tendrá como invitado especial al maestro británico Mark Messenger, actual director de cuerdas del Royal College of Music en Londres.