“Pienso que si el arte no es experimental, no es arte”

El artista multidisciplinar dominicano Limber Vilorio cerró el año 2016 con su exposición individual “Caos sensible”, una exposición donde presentó 30 obras en diferentes formatos y técnicas. El artista visual dominicano, que reside entre Santo Domingo y Madrid, investiga sobre asuntos urgentes y complejos de nuestra sociedad contemporánea, y es conocido por comentar críticamente, mediante el humor y la ironía, determinados cambios sociales que se ven transparentados en la piel de la ciudad. En su más reciente proyecto, su práctica artística gira en torno a cuestiones álgidas como son los daños al medioambiente y el déficit de agua en el planeta. Con este cuerpo de ideas y reflexiones Vilorio busca sensibilizar al espectador sobre las consecuencias del calentamiento global y lo imperativo de tomar acciones contundentes para la preservación del equilibrio en el planeta.

¿Cómo se define Limber Vilorio?

Me defino como un ser humano en proceso de aprendizaje constante, crecimiento espiritual y un artista comprometido con la contemporaneidad y la experimentación. Mi obra es un reflejo de mis experiencias cotidianas, de reflejar todo lo que me conmueve profundamente; la serie de obras del año pasado que presenté en una exposición individual es muy distinta a la de este año porque mis experiencias han sido distintas, quiero vivir al máximo el presente y fluir.



¿Cómo fue tu formación?

Mi formación fue en arte y arquitectura, casi en paralelo lo cual siempre se refleja en mi obra en los temas urbanos y sociales que investigo. Los viajes y las residencias de arte me han permitido tener una visión de la producción artística global, pienso que es indispensable ver lo más posible lo que otros artistas hacen en el mundo, compartir conocimientos, ver también mucho de otras manifestaciones artísticas como cine, teatro, danza, entre otros. Trabajé varios años en arquitectura especializándome en diseño y construcción de fachadas, así como en escultura comercial. También trabajé mucho en teatro en diseño y construcción de escenografías. Actualmente trabajo en la industria del cine como director de arte y diseñador de producción. Tengo mi estudio en una comunidad rural, cerca de San Cristóbal que se llama Matanaranjos, allí vengo realizando un proyecto de arte comunitario desde hace unos siete años donde incluyo a gente local en proyectos artísticos y de cine. He creado una estructura de entrenamiento, difusión cultural, preservación medioambiental para el desarrollo sostenible de la zona.



¿Qué te motivó a inclinarte por la pintura?

Comencé mi carrera dibujando mis vivencias del día a día en cuadernos, al principio la técnica no me importaba. Mis dibujos eran a manera de crónica cotidiana. Más tarde me llegaron libros de técnicas y aprendí a usar los lápices de colores combinado con marcadores, con estos conocimientos gané un concurso internacional. Luego entré a Bellas Artes, tenía 15 años y me apasioné con la pintura y con los pintores clásicos. Me enamoré del óleo y todo lo que podía lograrse con este medio, su olor me embriagaba. Desde entonces siempre he pintado, el manejo de la materia pictórica la he sentido como una proyección de mi propia sustancia orgánica, un desdoblamiento de mi ser en colores, texturas y formas pegados a una superficie.



¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en tu carrera?

Impactar al público y ver cómo este impacto se desarrolla con el tiempo. Para mí el arte es un medio para producir cambios, para mejorar la vida de la gente, es una necesidad vital. Cuando experimento que esto sucede en la sociedad siento que ha valido la pena, siento que he aportado algo a la humanidad.



¿Cuáles técnicas gozan de tu interés, y por qué?

Las técnicas mixtas, porque prefiero la experimentación con materiales no tradicionales para lograr cosas, no tradicionales en mi obra; el vídeo, porque me permite una narrativa con el tiempo lo que me abre nuevas posibilidades para la expresión de la obra plástica.



¿Qué buscas como artista?

Me busco a mí mismo en relación con mi entorno. Cada nueva serie de obras es una manifestación de energía vital que responde a mi búsqueda. Mi propósito es seguir explorando y manifestando esta exploración a través del arte o por qué no, utilizando otros medios en el futuro.



Realizaste tu más reciente exposición, ¿de qué trata, sobre qué va tu discurso en esta oportunidad?

Sobre los fluidos como el origen de las formas. Sobre la capacidad del agua de captar la influencia de los planetas, de ser un órgano sensorial cósmico. Explorar la belleza y magia del agua para llamar a todos la atención de que debemos actuar ahora para preservarla.



¿Cómo entiendes que ha evolucionado tu obra?

Ha evolucionado conmigo.



¿En RD se puede vivir del arte?

Sí. Y ahora sobre todo del arte contemporáneo por el apoyo de los nuevos coleccionistas que compran una obra no sólo por su valor estético, sino por su capacidad de despertar una inquietud filosófica, de cuestionar una problemática social, de llevar al espectador hacia un interés profundo por el presente que le rodea, lo cual provoca indudablemente una transformación interior.

Objetivo

Mis obras de este nuevo proyecto buscan re-descubrir el agua planteando un diálogo entre naturaleza y ciudad, mar-ciudad, entre lo industrial y lo natural”.