Anthony Ríos dice que no cantaría reggaeton porque eso degradaría su música

El cantautor Anthony Ríos manifestó que no cantaría reggaeton porque eso degradaría su música y que tampoco permitiría que urbanicen un tema de su autoría.

“Lo que sucede es que con el reggaetón el protagonista es el reggaetón, no son las letras”, entiende el intérprete de “Cuando te sientas sola”.

Sostuvo que este género se diferencia de la balada porque aquí el protagonista del poema es la palabra y que por esa razón mejor prefiere escuchar la música que se hace con instrumentos aborigen, denominada didgeridoo.

No teme a la muerte

En otro orden, reveló que se hizo piloto porque le temía a los aviones y que a raíz de ello duró cuatro años realizando vuelos cortos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas a Iván Ruiz, en su programa “Énfasis”, que se transmite cada sábado, por Color Visión, canal 9, a las 6:00 de la tarde, cuando el comunicador le preguntó que si le temía a la muerte, debido a que hecho poco su vida estuvo en un hilo, y dijo que no se le puede temer a lo desconocido.

“Yo no le temo a la muerte. Ningún hombre que tenga 26 hijos y haya volado cuatro años en avión de 1600 libras le puede temer a la muerte; yo le cogí miedo a los aviones y me hice piloto”, subrayó Ríos.

Sin embargo, dijo que el dilema más grande a resolver en su vida es descubrir, en realidad quién es él, debido a que una cosa es lo que él piensa sobre su persona y otra la que los demás creen.

“Somos tres, quien yo soy, quien yo creo que soy, quien la gente cree que yo soy”, dijo al referirse a su tema “Yo”, que aunque perece una descripción de su persona, en realidad, no es él. “En “Yo” no soy yo, porque eso es lo que yo pienso de mí, pero, y ¿si no es eso?”, se preguntó.