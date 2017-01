Director de la CIA advierte a Trump sobre Rusia

16/01/2017 12:00 AM - AP

Washington. El director saliente de la CIA, John Brennan, fustigó a Donald Trump por “hablar y tuitear” sobre la posibilidad de que Estados Unidos disminuya sus sanciones contra Rusia. Opinó que el presidente electo no entiende totalmente la amenaza que Moscú representa para Washington.“Creo que él debe tener en cuenta que no tiene una apreciación y comprensión completa de las implicaciones de ir por ese camino”, declaró Brennan al programa “Fox News Sunday”, un programa que Trump observa regularmente.



“Ahora que él va a tener la oportunidad de hacer algo por nuestra seguridad nacional, y no solo hablar y tuitear, tendrá la tremenda responsabilidad de asegurarse de que los intereses de Estados Unidos y de la seguridad de la nación estén protegidos”, agregó Brennan.



Las críticas televisadas contra el próximo presidente destacaron el estado grave de la relación entre Trump y la comunidad de inteligencia estadounidense, pocos días antes de que preste juramento como el 45 presidente de la nación.



Trump ha restado importancia a la información de inteligencia, que ha convencido a republicanos y demócratas de que Rusia trató de ayudarlo a ganar la elección.