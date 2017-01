Hallan cadáver de un hombre en canal de Dajabón

Dajabón.- Fue descubierto por niños residentes en el proyecto habitacional Villa Progreso I, mientras se dirigían a sus respectivos centros de estudios, el cuerpo sin vida de un hombre en las aguas del canal Juan Calvo en esta ciudad.

El cuerpo del hombre aún sin identificar presenta un golpe contuso en la parte trasera de la cabeza, con herida abierta de la cual al ser sacado de las aguas del canal sangraba abundantemente, al parecer fruto del mismo golpe.



El cadáver al parecer no llevaba mucho tiempo en el lugar, ya que según se pudo observar sus miembros no mostraban ningún tipo de rigidez, como sucede cuando alguien al lleva varias horas de fallecido.



El cuerpo fue levantado por personal de la Procuraduría de Dajabón, debido a que en esta localidad no hay médico legista nombrado.