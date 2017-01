Medio Ambiente y Pro Consumidor suspenden operaciones de tres mataderos

Las operaciones de tres mataderos en la cuenca del río Ozama han sido suspendidas. Esto por violación a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales y operar productos de forma poco inocua.



Rescate del río Ozama

La disposición fue tomada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pro Consumidor. Forma parte de los trabajos de rescate del afluente y da cumplimiento a la resolución 13-2016, del citado Ministerio.



Fueron cerrados los mataderos Agro Empresa Quiñones y Los Tres Brazos. De igual manera, Carnes y Embutidos El Renacimiento, antiguo (Matadero Mañón). Dichos establecimientos no cuentan con los permisos ambientales correspondientes.



El matadero Agro Empresa Quiñones no cuenta con permiso ambiental. Su sistema de tratamiento opera de manera deficiente. Ello incluye a la trampa de grasas, desarenador, laguna de retención de sólido y el reactor anaeróbico. Estos se descargan al alcantarillado, lo que a su vez se deposita en el rio Ozama.



En cuanto al matadero Los Tres Brazos, no han concluido el proceso para la obtención de la autorización pertinente. Tienen un sistema de lagunas que opera de manera deficiente. Descargan sus desechos al subsuelo a través de filtrantes.



Entre los ilícitos identificados está no contar con la autorización ambiental adecuada. Dicho accionar viola el artículo 41 de la Ley 64-00. Además, las lagunas que poseen se encuentran saturadas de lodo y vísceras.



El tercer matadero tampoco tiene permiso ambiental. Su sistema de tratamiento de residuos no cumple con los requerimientos establecidos por la norma ambiental.



De no cumplir plazos, serán cerrados de forma definitiva

Se les otorgó un plazo de 10 días para la adecuación del sistema de depuración de aguas residuales. Asimismo, 30 días para concluir el proceso de obtención de su permiso ambiental. El no cumplimiento de los plazos conllevará el cierre definitivo.



La operación estuvo a cargo de técnicos de la dirección de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. También participaron inspectores de Pro Consumidor y efectivos del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).



Consumir productos debidamente etiquetados

Pro Consumidor, indicó que no permitirá que estos productos se comercialicen en el mercado. Manifestó que está comprobado el alto riesgo que representa para la salud de los consumidores. No cumplen con las normas de sanidad necesarias y los requisitos de buenas prácticas para su operatividad.



A la vez exhortó a la población a consumir productos debidamente etiquetados y que cumplan con las normas de sanidad.



Medio Ambiente y Pro Consumidor acordaron tramitar el informe de la situación a otras instancias gubernamentales. El propósito es que se evalúen otras condiciones y se tomen las acciones correspondientes.