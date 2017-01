Proponen cambiar método tradicional de enseñar en las escuelas

El presidente de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento, Ángel Villarini, sostiene que los estudiantes deben aprender a plantearse problemas, solucionarlos y tomar decisiones con base en lo aprendido. Hoy día es necesario realizar un cambio radical en la manera tradicional de enseñar en los colegios, basado en el enfoque de competencia, donde el estudiante desarrolle capacidad para aplicar lo aprendido en el diario vivir.



Hace alrededor de 20 años Villarini comenzó a implantar este método en el Instituto Leonardo Da Vinci de Santiago y en el Colegio Babeque en Santo Domingo.



Sobre los ejes principales del enfoque educativo de competencia, Villarini expresó que este busca que lo estudiado en la escuela no se olvide, se valore y se aplique.



“La educación tradicional fundamentalmente lo que hace es que le transmite información al estudiante, que muchas veces éste la olvida, no la comprende, no la aprecia y no la aplica, y eso produce que no se tengan los resultados que quisiéramos en término de la formación del estudiante, grandes limitaciones en la comprensión lectora, en la comunicación, en valores, tanto éticos como cívicos y morales, poca aplicación de lo que se estudia en la escuela”, precisó Villarini.



El experto de origen puertorriqueño consideró que el reto es grande, porque, primero hay que cambiar la manera como los estudiantes aprenden, ya no se trata de que aprendan una información y la vacíen en un examen, sino comprenderla y convertirla en una estructura mental.



Además, sostuvo que el enfoque principal es formar a los profesores, de modo que en lugar de verse como quien le va distribuyendo la información al estudiante, entienda que esa información que le da tiene que ser comprendida y convertida en conocimiento.



“Hay que preparar al maestro para un nuevo rol, y que este puede empezar a transformar su enseñanza, su currículo. Para que ese cambio se produzca en la escuela, debe haber un liderazgo, y ese es el director escolar, es el que debe estar al frente de ese cambio”, precisó Villarini, quien ofrecerá un diplomado en colaboración con la Asociación de Colegios Privados.



Actualmente, este método es la política oficial del Estado y del Ministerio de Educación al formar los técnicos distritales, lo que ha despertado el interés de los colegios privados que quieren comenzar a trabajarlo sistemáticamente, y para esto, ofrecerán diplomados mediante acuerdos con distintas universidades.



Al ser cuestionado sobre los resultados de este enfoque que viene aplicando el Ministerio de Educación en el país, Villarini expresó que todavía es muy temprano, porque apenas llevan tres años en este proceso, pero que el Ministerio tomó la iniciática de implantar este enfoque por el bajo rendimiento de sus estudiantes en las pruebas nacionales y en las comparaciones internacionales, porque el país se está moviendo a un nuevo tipo de economía, de sociedad, que requiere otra preparación.



Puntualizó que los problemas que tiene el país son tantos, que si lo hacemos depender todo del Estado no se van a resolver, y que de la única manera que se puede solucionar es con una colaboración de tres sectores: el Estado, la empresa privada y las comunidades, ya que cada uno por sí solo no puede hacerlo.