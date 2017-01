Lo que le espera a Cotto (1 de 2)

No quiero que digan que soy un periodista anti Miguel Cotto, capacitado púgil nacido en el municipio de Caguas, Puerto Rico. Lo que soy es un periodista objetivo, que no anda por “las ramas” a la hora de analizar el boxeo y todas sus aristas. El 21 de noviembre del 2015, en el hotel Mandalay Bay, de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos) fui testigo -bien de cerca- de la pelea que el veterano boxeador boricua protagonizó con Saúl -Canelo- Álvarez, de México.



Estuve en Las Vegas por ocho días. Vi parte de la última fase de los entrenamientos de ambos peleadores y aprecié que Canelo Álvarez -y así lo escribí en vaticinio- tenía mejores condiciones para alzarse con la victoria.



El resultado del combate, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), favoreció a Canelo Álvarez por decisión unánime...en los 12 asaltos hubo violencia.



Debo precisar, en función de la objetividad, que la decisión no fue amplia. El mexicano salió airoso por dos puntos, de acuerdo con el veredicto de los tres jueces: 115-113.



Canelo conquistó el cinturón mediano del CMB. Cotto, aunque ganara, no iba a tener la suerte de agenciarse la corona debido a que en la víspera fue despojado del título que ganó el siete de junio del 2014 al derrotar por nocaut técnico a Sergio “Maravilla” Martínez, de Argentina.



El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, anunció que Cotto no cumplió con el pago de unos 300 mil dólares, establecido por el reglamento del organismo.



Un serio compromiso



Cotto, único púgil puertorriqueño en capturar cuatro coronas mundiales en diferentes categorías, tendrá el 25 de febrero, un serio compromiso.



Su pelea será dura porque va a contender con un hombre difícil, de guardia zurda y quien ha enseñado calidad y pundonor. Me refiero al estadounidense James Kirkland.



Kirkland, además de ser un peleador zurdo y con foja profesional de 32-2 con 28 victorias por nocaut, busca la reivindicación. Demostrar que cuenta con “madera” de campeón mundial.