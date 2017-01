GC sacan un juego a TL; AC elimina a LE

Un rally de seis anotaciones en la octava entrada permitió el importante triunfo (10-6) viniendo de atrás de los Gigantes del Cibao ante los Tigres del Licey, en una jornada dominical del Round Robin del torneo de béisbol invernal (2016-17) en la que las Águilas Cibaeñas eliminaron a los Leones del Escogido con una blanqueada (8-0) en Santo Domingo. Los Gigantes (8-8) amanecieron con una ventaja de un partido sobre los propios Tigres (7-9) en la lucha por el segundo y último boleto a la Serie Final cuando restan dos fechas para el final del Todos contra Todos. Ambas escuadras se miden esta noche en el estadio Quisqueya en un duelo que está pautado para las 7:30.



Una eventual victoria de los Gigantes los clasificaría de inmediato a la final, que ya tiene a las Águilas como inquilinas. En cambio, un triunfo de los Tigres provocaría de nuevo un empate en el segundo y todo dependerá de lo que ocurra en la noche del martes cuando los Tigres jueguen con los Leones y los Gigantes con las Águilas. Si el empate persiste entonces habría un juego extra el miércoles.



Ayer, en el estadio Julián Javier de San Francisco, los Gigantes perdía 6-4 en el octavo episodio, pero se levantaron con seis anotaciones para virar el marcador de una impresionante manera. La quinta anotación gigante vino tras un out por un pitcheo salvaje del relevista Leyson Séptimo que permitió que Aneurys Tavares anotara desde la tercera. Una confusión (error) de los jardineros Mel Rojas y Emilio Bonifacio permitió que un elevado de Leurys García picara para colocar corredores en primera y tercera hasta que llegó el hit remolcador de Jason Krizan frente a Séptimo, quien fue sustituido por Jairo Asencio. Cam Perkins entregó el segundo out de la entrada, pero con las bases llenas tras la transferencia de Asencio a Difó, Garabez Rosa se embasó por error del antesalista Donovan Solano y produjo la carrera del desempate. Luego Moisés Sierra le puso la tapa al pomo con sencillo que empujó dos carreras. La octava llegó con rodado al cuadro de Melvyn Mercedes, quien bateó dos veces en ese capítulo. Séptimo cargó con la derrota. Más temprano en el juego, Juan Francisco, que regresó el sábado a la alineación azul, despachó un vuelacercas de dos carreras en el mismo primer acto frente a Terry Doyle, quien permitió otro del siguiente bateador, Mel Rojas.



Águilas eliminan a los Leones



En Santo Domingo, Ángel Franco sacó de circulación a los Leones del Escogido con un jonrón con las bases llenas en una tercera entrada en la que las Águilas (12-4) fabricaron cinco anotaciones. Alfredo Marte cooperó con otro cuadrangular productor de dos carreas en el octavo acto.



El Escogido (6-11), campeón en las cuatro de las últimas siete campañas, no pudo regresar de su déficit en la tabla de posiciones, algo que le había caracterizado en los últimos años. Su pronóstico de vida tenía mucho que ver con ganar los restantes tres partidos, primero, y depender del comportamiento de Gigantes y Tigres, después.



La primera anotación de ese tercer acto se produjo cuando el debutante Kenny Vargas negoció un boleto del abridor escarlata Irwin Delgado con las bases llenas. Dos de esos tres corredores habían alcanzado bases también por boleto de Delgado, quien salió de juego antes de enfrentar a Franco con cuatro bases por bolas concedidas.



Miguel Rosario fue el relevista que se midió a Franco después de dos outs. El palo del antesalista de las Águilas salió del estadio por el bosque derecho y puso el marcador 5-0 a favor de los cibaeños, que venían de perder dos choques en línea de los Gigantes en una doble cartelera en Santiago. Ya en el primer inning, la escuadra de Santiago había estrenado el marcador cuando el primer bate Jonathan Villar abrió el partido con un cuadrangular por el bosque de la izquierda ante Delgado, quien finalmente cayó con la derrota en su segunda salida del Round Robin del torneo de béisbol invernal.



Otra vez el relevo de las Águilas marcó la diferencia. Tyler Alexander tuvo una apertura de tres episodios en blanco y dio paso a un cuerpo de relevistas que no permitió mucho a los Leones, incluidos Samuel Deduno, Edgar García, Fernando Abad y Juan Grullón, quienes completaron la blanqueada de cinco lanzadores.



La alineación de las Águilas incluyó otra vez a Miguel Tejada, quien se fue en blanco en cinco turnos. Tejada dio un hit como bateador emergente en el octavo inning del partido del pasado viernes ante los Tigres. En el estadio Quisqueya también se encontraba David Ortiz, a quien los Leones le entregaron una placa de reconocimiento de manos de Felipe Viccini, presidente del Escogido, en presencia de los jugadores de ambos equipos.