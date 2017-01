Thomas niega insultara a madre de Schroder

El base de los Boston Celtics, Isaiah Thomas, volvió a disparar en contra de Dennis Schroder, de los Atlanta Hawks, después de que éste sugiriera que Thomas maldijo a su madre y habló de su familia durante el juego del viernes en Atlanta. “No hablo de las mamás de nadie”, dijo Thomas. “Y no hablo de la familias de la gente. Así que lo que él dijo, es una mentira al 100%. Y él lo sabe. Porque siempre dijo que lo mantenga en el aro. Cuando se trata de básquetbol, yo hablo de básquetbol. Y la charla de la basura, yo voy a competir. Voy a hacer lo que sea posible para hacer que mi equipo gane. Pero no traigo familiares. No traigo a la familia”.



Agregó que “a partir de este momento ni siquiera quiero hablar de Dennis Schroder porque él ni siquiera está en el nivel en el que estoy tratando de estar. Ni siquiera estoy enfocado en él, nunca más”.