Chivas Regal da a conocer ganador de The Venture 3ra. Versión

17/01/2017 12:00 AM - El Caribe

Chivas Regal, presentó a Clarke’s Organics, representada por Daniel Dalet, empresa ganadora que representará al país en la final de Chivas The Venture. La evaluación de las empresas de emprendimientos sociales, llevada a cabo en Barna Business School, estuvo a cargo de miembros del jurado con la validación de la Universidad de Oxford, quienes elogiaron a Clarke’s Organics, empresa dedicada a la producción y comercialización de aceite de coco.



Roselyn O’Neil, gerente de Chivas Regal en República Dominicana, informó que la final se celebrará en julio en Los Ángeles, California, y señaló que los 30 finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus negocios ante un panel de jurados, con el fin de conseguir parte de un millón de dólares en fondos para que sus negocios puedan ofrecer soluciones escalables y sostenibles a problemas reales.



Dijo, que antes de la final, el próximo mes de marzo, los finalistas participarán en la Semana de Aceleración, a realizarse en la Universidad de Oxford, y contará con The Skoll Center for Social Entrepeneurship como anfitrión.