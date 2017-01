Correo de los lectores

La LMD y los aspirantes



Señor director: Había comentado por este importante medio de comunicación del país la controversia que se provocaría con las aspiraciones de dirigir la Liga Municipal Dominicana (LMD), por ser la institución reguladora de las alcaldías y por ser un generador de empleos.



Hay que señalar, señor director, que aspiran a dirigir la LMD, el dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Neney Cabrera; el ex director de la OMSA y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ignacio Ditren, y Johnny Jones, aliado del gobierno, quien aspira a reelegirse en el cargo.



Creemos que el Comité Político del PLD tiene la última palabra para elegir el nuevo incumbente de la LMD.



Entendemos que el alto organismo del PLD podría tomar en cuenta a Ditrén, primero por el gran trabajo que realizó al frente de la OMSA, y segundo por la gran experiencia en asuntos municipales.

Sebastián Solís

Ciudadano



La marcha del 22



Señor director: Esta invitación a poner freno a la impunidad es un llamado propicio, no solo para la sociedad civil, es también para el propio sistema de partidos; si no somos capaces de asombrarnos frente a la vulgaridad de muchos actores públicos y privados que se enriquecen sin la menor sustentación de sus fortunas, estaremos poniendo en riesgo la frágil gobernabilidad alcanzada en estos últimos años. Venezuela debería ser un buen ejemplo para temblar de miedo ante la posibilidad de un clima de ruptura institucional.



No creo, como afirma Javier Cabreja, que el problema sea el marco jurídico. Si de una cosa debemos sentir orgullo en este país, es del alcance de la reforma, el problema está en los operadores del sistema, el uso pertinente y oportuno de los mecanismos de control y de determinación y castigo del hecho punible.

MArino Tejeda

Ciudadano



Cambio en la educación



Señor director: A propósito de las declaraciones del presidente de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento, Ángel Villarini, de que los estudiantes deben aprender a plantearse problemas y solucionarlos, recuerdo que una vez un embajador americano le dijo a Trujillo que EEUU quería que en el país funcionara una democracia como la de Suiza, y Trujillo le contestó que para eso tendría que expulsar a los dominicanos y repoblar el país con suizos. Lo mismo ocurre con la educación. El concepto de Villarini es interesante, pero para aplicarlo hay que traer otros maestros, no los que tenemos. Un maestro no puede enseñar lo que no sabe.

Carlos Manuel Hernández

Ciudadano