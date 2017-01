Educa cree que inversión en formación docente es buena

17/01/2017 12:00 AM - María Teresa Morel

El director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación (Educa), Darwin Caraballo, consideró ayer que la inversión destinada por el Ministerio de Educación a la formación docente es significativa. Afirmó que la cantidad de recursos consignados en el Presupuesto para la capacitación de los maestros ha aumentado 69 veces desde el año 2004, lo cual responde a una demanda que venía haciendo esa entidad.



“Nosotros creemos que el aumento del presupuesto de capacitación es significativo, y sobre todo, más allá del aumento, lo que implica es que el Ministerio estudie el costo efectividad de las formaciones, porque de nada sirve más presupuesto si los resultados no generan los efectos buscados”.



Al referirse a un análisis del presupuesto del 2017 del Ministerio de Educación publicado ayer por elCaribe, Caraballo considera que no es recomendable hacer una lectura lineal de los presupuestos y comparar lo que se destina a alimentación escolar y a la construcción de aulas con los recursos destinados a formación, pues no se corresponde con el ratio inversión por beneficiario.



Dijo que mientras los programas de formación docente se diseñan cada año para aproximadamente 90 mil maestros, la alimentación escolar se entrega todos los días a más de un millón y medio de estudiantes.



Sostuvo que este renglón, al que se dedicarán más de RD$17 mil millones, es un servicio fundamental del Minerd en la tanda extendida. “Mal sería que equilibráramos el presupuesto de la formación docente al de la alimentación, porque los estudiantes comen todos los días.



De hecho, la República Dominicana tiene el restaurante más grande del país, lo constituye el propio Ministerio de Educación, con prácticamente un millón 200 mil niños que reciben diariamente alguna modalidad de almuerzo”, dijo.



Sobre la construcción de escuelas, donde se invertirán más de RD$13 mil millones, Caraballo dijo que cada aula es una inversión que rinde por aproximadamente 30 años.