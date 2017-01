Es inocultable: el PLD ha transformado el país

En las últimas semanas hemos visto como los adversarios tradicionales de nuestro Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que son los mismos del pueblo dominicano, están en una agresiva campaña, en diferentes escenarios, con el propósito de dañar la obra de una organización que ha transformado la sociedad, llevando bienestar a segmentos poblacionales históricamente excluidos.



La estrategia que tienen en marcha está basada en mentiras y manipulaciones, conscientes de que no pueden derrotar en las urnas a la obra política maestra del Profesor Juan Bosch, que es el PLD. Y la prueba radica en que nuestro partido los ha vencido, de manera contundente, en cinco de las últimas seis elecciones presidenciales.



Nuestros adversarios ya no pueden negar la transformación positiva del país, a través del significativo incremento de las riquezas, a partir del 1996 cuando asumimos por primera vez la dirección del Estado. El bienestar se encuentra en todas partes, aunque hay que reconocer que quedan tareas pendientes, algunas de las cuales se encuentran en la agenda del Presidente Danilo Medina correspondiente a la actual gestión.



Ahora recurren a mentiras y manipulaciones, planteando que las administraciones peledeístas se han fundamentado en la corrupción y la impunidad. Nada más falso que eso, ya que en ningún período histórico de la República Dominicana se han establecido tantos controles para prevenir la corrupción administrativa como en los gobiernos del PLD, además de que varios casos han sido judicializados.



Y a pesar de las distracciones que ha pretendido la oposición, nuestros gobiernos no se han detenido en seguir viabilizando iniciativas de bienestar colectivo. Resulta hermoso escuchar, cada domingo, al Presidente Danilo Medina, en las visitas sorpresa a comunidades pobres de toda la geografía nacional, reiterar a los beneficiarios de iniciativas de bienestar social que el dinero se les va a prestar, que no es regalado en vista de que pertenece al pueblo dominicano.



Estas sencillas palabras del Jefe del Estado conllevan un mensaje de enorme responsabilidad, que todos debemos tener siempre presente en nuestro quehacer diario.



Hemos visto como el avance en la implementación de la Cuenta Única del Tesoro ha permitido eliminar miles redundantes, y de esa manera promover la eficiencia y predictibilidad en el uso de los fondos públicos. De la misma forma, la Ley de Compras y Contrataciones es cada vez más una herramienta efectiva para la transparencia y un mecanismo de dinamización de la economía.



Nuestro Presidente Medina da seguimiento, para garantizar un ejercicio responsable, de los funcionarios, a fin de que cada proceso se lleve a cabo con fluidez y revestido de honestidad. No hay espacio para la discrecionalidad ni colocar por encima de las normas los criterios individuales.



El PLD nació como un instrumento al servicio del pueblo dominicano, de manera que cada uno de sus miembros tiene la obligación de honrar la memoria de su fundador y guía, el Profesor Juan Bosch, quien dijo que “quien no vive para servir, no sirve para vivir”.



A los enemigos del pueblo y del PLD que sepan claramente que con mentiras ni manipulaciones podrán borrar ni dañar la formidable obra de progreso y

bienestar de la población que ha traído el Partido Único en América, como lo concibió Bosch, la cual no concluirá en años por la alta estima popular de que goza.



Les recuerdo, como lo dice la cantautora puertorriqueña Lucecita Benítez: “No lo van a impedir los enemigos, ni atentos intimistas alabados, ni burócratas tiernos, ni podridos, ni herederos, ni apóstoles errados”.