Interrogan a Radhamés Segura por caso Odebrecht

El exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, fue interrogado ayer durante casi cuatro horas por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, como parte de las investigaciones que se realizan por el caso Odebrecht. A su salida del interrogatorio, donde también participó la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, Segura indicó que habló sobre la contratación del proyecto Palomino, firmado en el año 2005, cuando él se desempeñaba como directivo de la empresa eléctrica.



“Fui muy bien tratado y estamos en la disposición de colaborar con el Procurador y con las autoridades de la justicia en general, en todo lo que consideren conveniente. Estamos a la disposición y somos, en este caso, un libro abierto y no tenemos nada que ocultar”, expresó.



Resaltó que el empresario Ángel Rondón no actuó como intermediario del proyecto Palomino y que el referido contrato fue firmado el 4 de abril del año 2005, por 225 millones de dólares.



Segura aseveró que ha escuchado hablar de soborno en los medios de comunicación, pero que corresponde a las autoridades establecer cualquier tipo de responsabilidad en ese caso.



Segura es la tercera persona interrogada por el Ministerio Público, como parte de las investigaciones que realizan las autoridades para determinar entre quiénes se distribuyeron los 92 millones de dólares que Odebrecht asegura se pagaron en sobornos a funcionarios dominicanos.



Citan a Freddy Pérez



Para las 11:00 de la mañana de hoy está citado el exministro de Obras Pública Manuel de Jesús Pérez (Freddy), y para la 1:00 de la tarde el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Roberto Rodríguez.



La semana pasada fueron interrogados el gerente general de Odebrecht en República Dominicana, Marcelo Hofke, y el empresario Ángel Rondón, quienes a través de sus abogados consignaron ayer los requisitos que les habían sido solicitados por el Ministerio Público.



En el caso de Hofke, este envió a su abogado Robert Valdez, quien llegó a la sede de la Procuraduría General en horas de la mañana, y entregó cinco carpetas contentivas de los documentos solicitados.



Valdez aseguró que todo lo requerido “fue entregado en tiempo, forma y contenido” e indicó que la investigación está en curso y que por ello no puede revelar mayores detalles.



Posteriormente, en horas de la tarde, acudieron a la sede de la Procuraduría, los abogados Alberto Abreu y Antonio Delgado, en representación de Ángel Rondón, quienes también entregaron los documentos solicitados, aunque ninguno quiso dar detalles a la prensa de lo consignado.



El martes pasado, el gerente general de Odebrecht en República Dominicana, Marcelo Hofke, compareció a la sede de la Procuraduría y fue interrogado durante más de cinco horas. Al culminar la jornada, el procurador Jean Alain Rodríguez, aseguró que éste habría identificado al empresario Ángel Rondón como la persona que recibió los 92 millones de dólares.



“No fueron presentados los nombres de los funcionarios, aunque se trata de más de 17 contratos que fueron concertados por tres instituciones del Estado: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Ministerio de Obras Públicas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales”, expresó.



Reiteró que el objetivo de la Procuraduría es conocer los nombres de las personas que recibieron esos recursos, los montos, las fechas y las formas de pago y dijo que todo aquel que haya recibido soborno, será sometido.



Luego, procedió a entrevistar a Rondón el 12 de enero y éste admitió que recibió una cantidad similar de dinero, pero como pago por servicios comerciales.



Frente a esto, el Procurador dijo que no quedaron satisfechos con las declaraciones de Rondón, por lo que le otorgaron un plazo de tres días para que entregara los contratos que avalan el destino del dinero que recibió de Odebrecht.



“El empresario Ángel Rondón confirmó haber recibido una cantidad similar a 92 millones de dólares, tal cual había informado la empresa Odebrecht; sin embargo, él señala que los 92 millones de dólares fueron recibidos por servicios, por un contrato de representación comercial”, dijo. Además, el Procurador resaltó que le solicitaron los comprobantes de los pagos que había recibido y las cuentas bancarias donde se recibieron los fondos.

La investigación inició el 27 de diciembre

El procurador General de la República, Jean Rodríguez, informó el pasado 27 de diciembre que abrieron formalmente las investigaciones en el país, sobre los sobornos que, según aceptó la empresa brasileña Odebrecht, ejecutó en diferentes países.

Rodríguez garantizó que serán investigadas todas las personas físicas, empresas y funcionarios que, según las declaraciones emitidas por representantes de la multinacional Odebrecht, hayan tenido participación directa o indirecta en las referidas actividades ilegales, por las cuales se habrían pagado 92 millones de dólares. Dijo que están tramitando solicitudes a todas las instituciones del Estado que hayan realizado contrataciones con Odebrecht, desde el año 2001.