José Alberto “El Canario”, 41 años de pura salsa

José Alberto “El Canario” es conocido por su humildad, alegría y dotes de improvisación, tanto dentro como fuera del escenario. Sus 41 años en la música los ha vivido plenamente, evitando los escándalos y “situaciones negativas” que se dan en la industria de la que vive.



Considerado como uno de los precursores de la salsa dominicana y de los primeros en llevar el ritmo caribeño fuera de los límites geográficos de la isla, el cantante de 58 años considera que a la nueva camada de exponentes del género que ha surgido en los últimos años aún les falta mucho por recorrer para alcanzar la internacionalización, posicionarse en otros mercados con sus diferentes propuestas. “Nosotros los dominicanos a veces somos conformistas y simplemente pensamos que ya fuimos a Nueva York, Italia, España, donde está la gran masa dominicana, y ya triunfamos; y yo creo que ese no es el hecho, sino el tú poder gozar de reconocimiento en países como Australia, Japón, África, Argentina, Chile, Brasil; países en los que es muy difícil para los que son grandes ya, que esta música entre”, dijo el intérprete de “Muere el amor” durante una conversación vía telefónica con elCaribe desde el aeropuerto de Texas con rumbo a España. “Yo he podido llegar a todos esos mercados y he podido seguir trabajando, y creo que ahí es que puedo decir: yo me he internacionalizado. No al presentarme en lugares donde el 80% sean compatriotas. Es un éxito, un triunfo, pero no es internacionalización, hay que buscar las plazas en las que no todo mundo entra”, agregó.



José Alberto Justiniano Andújar, nombre de pila del cantante, aseguró que hay que “darles tiempo” y ellos abogar por la consistencia. Asimismo, aconsejó codearse con “buena gente”, porque considera que el artista es un ejemplo ante la sociedad, pero que debe ser dirigido y manejado por personas que tengan el conocimiento para poder llevarlo a otro nivel de forma sana. Como parte de sus experiencias vividas, en las que se basa para revelar lo que él llama su clave del éxito y la permanencia, pidió a los medios de comunicación abrir puertas y ventanas para apoyar a los salseros, siempre que continúen haciendo un trabajo “fino y digno”, que sea su carta representación donde quiera que lleguen.



“Al final, esto es un seguimiento de lo que yo he venido haciendo por muchos años, lo que ha venido haciendo Raulín Rosendo, Santiago Cerón y otros; ahora llegó la hora de ellos y yo me alegro bastante”, recalcó.



En días pasados, “El Canario” se vio obligado a suspender una presentación en Lima, Perú, porque el empresario a cargo no envió la visa de trabajo requerida y el salsero prefirió “evitar problemas” y no presentarse. “Ellos te dejan entrar y trabajar, pero a la hora de salir te buscas un lío, y yo no estoy para buscarme problemas ya. Si no los he tenido en 41 años de carrera, ¿me los voy a buscar ahora con algo tan tonto?”, dijo a elCaribe.



Han sido, precisamente, la disciplina, perseverancia, dedicación y profesionalismo, la fórmula de su felicidad profesional y personalmente, según indicó.



El intérprete de “Discúlpeme señora” recordó que se inició como músico a la edad de 15 años y aproximadamente dos años más tarde armó su orquesta. Más de 40 años después, José Alberto “El Canario” se considera “un hombre feliz” en todo el sentido de la palabra.



“Lo he logrado aprendiendo a tener cuidado, a no tropezar dos veces con la misma piedra, escuchando y codeándome de gente buena, teniendo, más o menos, la visión de poder captar y seleccionar personas buenas al lado tuyo. Yo soy hoy artista, en parte, gracias al cuarto poder, ya que fui descubierto por el periodista Roberto Gerónimo, que fue el que caminó conmigo por más de 20 años, hasta que yo pude volar por mí mismo.



Toda mi vida he respetado la tinta blanca y negra, me han brindado un apoyo grandísimo, nunca ha salido una nota negativa sobre mí, porque nunca he tenido ningún problema y eso te enseña que también el agradecimiento es importante ”, indicó.



“El Canario” se refirió además al mercado musical actual, en comparación a épocas pasadas, y dijo que hoy que el disco ha muerto, los medios han cambiado y que hay que darle paso a la nueva generación. Destacó que antes, cuando se llevaba una propuesta a la radio los locutores la ponían aunque fuera solo para sonar algo diferente, además de que el artista debía demostrar que tenía los dotes necesarios; en cambio, ahora, entiende que la calidad ha pasado a un segundo plano y lo económico es lo que define al artista.

Producción incluirá temas inéditos y adaptaciones

José Alberto “El Canario” se mudó con su familia a Puerto Rico cuando tenía apenas siete años, y ya inmerso en la música presenció cómo en 1983 se empezó a celebrar el Día Nacional de la Salsa. Este año forma parte de la cartelera que se presentará el 19 de marzo en San Juan. Su repertorio incluirá, adelantó, la canción que presentó el pasado sábado, “Ese tipo soy yo”, una adaptación del tema original de Roberto Carlos, y que forma parte de su nuevo disco de duetos.



Gilberto Santa Rosa, Oscar de León, Andy Montañez, Raulín Rosendo, Roberto de Van Van, Isaac Delgado y Juan José Hernández son los salseros que forman parte del disco en el que “El Canario” versiona temas de su cancionero como “Llegó el sonero”, “Ya no quiero tu querer”, “Baja y tapa la olla”, “No puedo estar sin ella” y “El Caimán”, con nuevos arreglos. La producción de 10 temas, aún sin nombre, podría estar lista para abril próximo y fue grabada entre Puerto Rico, Nueva York, Miami y su natal República Dominicana.

Avances

“Los nuevos tiempos han facilitado mucho la industria artística y ha ayudado a crecer, pero también han restado, porque detrás de eso se esconden muchas cosas, la calidad, por ejemplo”.