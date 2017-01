Joven egresado de INFOTEP emprende con su propio negocio

SantoDomingo.- En República Dominicana, cada año son más los jóvenes y adultos que ingresan a los programas de capacitación técnico profesional y se dedican a emprender y crecer de la mano del esfuerzo, la fuerza de voluntad, disciplina y perseverancia.

En ese sentido, no importa la ubicación geográfica para que los participantes se desplacen a la Sede Regional del Instituto de Formación Técnico Profesional u otros centros formativos de certificación ISO 9001; donde los sueños e ilusiones de sus participantes no solo ocupan una matrícula o butaca.

Sócrates Araujo Guzmán, es un válido ejemplo de haber sido participante en la acción formativa, que a sus 19 años de edad y, con la inesperada noticia de convertirse en papá para 2006, fueron elementos suficientes y motivacionales para buscar nuevos horizontes y conquistar la superación con la que hoy se proyecta.

“Cuando me enteré que iba a ser papá en el 2006, creía que el mundo me caía encima y no tuve otra alternativa que buscar algún oficio al cual dedicarme para cumplir con esos compromisos”, narra Araujo Guzmán, a quien la suerte le sonrió.

Este nuevo reto de ser papá, le sirvió de punta de lanza e inspiración al joven de Villa Altagracia, quien decidió ser emprendedor y encaminarse hacia una profesión técnica como pintor y desabollador de vehículos, la misma que concluyera con éxitos en el 2008.

Sus inicios

Al finalizar sus estudios en INFOTEP, se inició como ayudante de pintura en la misma empresa donde cursó la pasantía por un promedio de seis años. También se dio la oportunidad de iniciar trabajos informales en su casa. Es así como obtuvo un compresor de aire, una brilladora y una pistola y otros materiales propios de su oficio.

“En mi primera encomienda reparé y pinté un motor que me generó mis primeros 11 mil pesos de pago por mi trabajo como emprendedor”, explicó el joven pintor. Agregó que la gente al ver la calidad y entrega en cada auto que pintaba mostraba más confianza en el nuevo empresario.

Dijo que “aumentaron los clientes de tal manera que tenía que realizar los trabajos en la calle. He tenido que mudarme tres veces de local buscando amplitud y comodidad”. Su taller de pintura para vehículos tiene capacidad para 60 autos.

‘Sócrates Autopintura’ es el nombre de su negocio, empresa o sueño que está ubicado en la antigua Autopista Duarte #2, Villa Altagracia, donde genera seis empleos directos. Cinco de los trabajadores son egresados de INFOTEP.

Guzmán ya no es el adolescente que fue motivado por su madre a estudiar en INFOTEP y que no sabía que sería de su futuro. Hoy con apenas 30 años de edad y satisfecho por su crecimiento económico y personal comenta del avance de su negocio.

“En ocasiones he tenido que contratar hasta 30 hombres para cumplir con los compromisos contraídos con importadores de vehículos y público en general”, alentó. Explicaba que esto se debe gracias a la eficiencia con la que opera en su centro de ‘Desabolladura y Pintura’.

Tanto ha sido el avance profesional y la credibilidad que depositan en su trabajo que en tan solo siete meses ha entregado 160 carros pintados a una sola compañía. A su entender es una señal de garantía, calidad y responsabilidad en cada servicio.

El joven emprendedor Sócrates, además estudió colorista de vehículos, electricidad residencial e industrial en la alta casa de estudios y rectora de la formación técnico profesional del país INFOTEP. Anima que su taller sea una bendición de Dios.

“Aconsejo a los jóvenes a que persigan su sueños. Estudiar abre puertas. En verdad cuando inicié mi carrera no pensé que llegaría tan lejos. De nueve hijos, tres somos egresados de la Formación Dual”, reveló sonriente.

Isidra Guzmán, madre de Sócrates, quien fuera la ideóloga y consejera quien lo orientó a estudiar en INFOTEP; crió a sus hijos en la humildad y sencillez, es por eso, que el emprendedor infotepiano evade responder a cuánto ascienden sus ingresos mensuales; “me va muy bien en mi negocio”.

Explicó que aprovecha cada oportunidad que se le presenta en la compra y venta de carros, iniciativa que le genera ingresos extras y en la que se está iniciando. Dijo que adquiere los nombrados salvamentos, les hace arreglos y los oferta a precios razonables.

Narra al Caribe que su formación en el centro de capacitación técnico le ha cambiado la vida y que ahora valora más a su familia porque en su infancia vivió con muchas precariedades junto a los suyos, “me siento muy satisfecho con el INFOTEP por su calidad y las oportunidades que me ofrecieron”.

Valoró que siempre sus facilitadores buscaban las opciones y vueltas para que pudiera realizar sus prácticas; acción que él enfatiza no tener precio. Entre sus proyectos a mediano plazo desea construir su taller más grande, moderno y más organizado. Incrementar su inversión en la oferta y demanda de vehículos.

“Quiero desarrollar mis planes en mi pueblo natal con la intención de ofrecer una mano amiga a jóvenes que al igual que yo; quieran asegurar su futuro”, reiteró el fundador de ‘Sócrates Autopintura’.

Programas de Capacitación por el INFOTEP

A medida que INFOTEP innova en sus programas de capacitación, igualmente aumentan los egresados que cuentan sus historias de cambios, personas con talentos que de una manera u otra han enfrentado situaciones difíciles y que gracias a sus sabias y acertadas decisiones han logrado resultados positivos en sus vidas.

En la actualidad, ocho mil 52 participantes se han certificado en distintas carreras técnicas desde el año 1990 hasta el pasado 2016.

Como parte de sus programas, oferta la modalidad de Formación Dual con 33 ocupaciones, entre las que figuran: Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz, Ebanistería, Instalación y Mantenimiento Eléctrico, Desabolladura y Pintura de Vehículos. Bajo un enfoque de ‘aprender haciendo’ combinando la practica en el lugar de trabajo con el aprendizaje teórico. En INFOTEP: “Capacitar es Progresar.