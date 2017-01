Realizarán jornada gratuita de cirugías

17/01/2017 12:00 AM - El Caribe

La Fundación Renacer INC. realizará su vigésima quinta Jornada Dominico Americana de Cirugía Plástica Reconstructiva, conjuntamente con la novena jornada de cirugía de pabellón auricular (oreja). La jornada está dirigía aquellas personas con deformidades congénitas y adquiridas en diferentes partes del cuerpo. Miguel Cotes, presidente de la fundación, dijo que se hará una evaluación única el domingo cinco de febrero, por lo que invita a todas aquellas personas pasar por el hospital Padre Billini.



Destacó que los médicos, tanto dominicanos como extranjeros realizarán cirugías plásticas reconstructiva de orejas, de labios, paladar hendido, tumores de piel, deformidades de manos y pies, además de contracturas pos quemaduras e injertos de la piel. Expresó que los niños tendrán preferencia para la evaluación clínica.



La jornada médica, que lleva 25 años realizándose en República Dominicana, cuenta con los auspicios del Medical Aid for Children of Latin America (MACLA), el Cuerpo de Paz de los EEUU y el Hospital Docente Padre Billini. Para obtener más información comunicarse al teléfono 809-682-5347.