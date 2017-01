Santana y Sanó dice no han recibido llamada para el Clásico Mundial

Los días para el inicio del Clásico Mundial de Béisbol se van acercando y varios jugadores de la Republica Dominicana continúan sin recibir una llamada por parte de la gerencia de los monarcas de la versión de 2013.

El lanzador Ervin Santana y el antesalista Miguel Ángel Sanó, ambos de los Mellizos de Minnesota, dejaron entrever sus intenciones de integrar el equipo criollo, pero a pesar de esos propósitos, no han sido contactados por el gerente general Moisés Alou.

“No me han llamado”, dijo Santana durante el acto de inauguración de la academia compartida de los Mellizos y los Filis de Filadelfia en Boca Chica. “De que la esperemos, la esperemos, pero está en ellos que la hagan”, agregó.

Sostuvo que en la actualidad se está poniendo en forma con miras al inicio de los entrenamientos primaverales de los Mellizos, pautados para arrancar el 15 de febrero próximo para lanzadores y receptores.

“No descarto nada. Simplemente estoy trabajando para ponerme fuerte para cualquier cosa que pueda pasar”, puntualizó el serpentinero que culminó con marca de 7-11 y efectividad de 3.38 la campaña pasada, su tercera con la franela de los Mellizos.

La República Dominicana estará en el Grupo C junto a Estados Unidos, Canadá y Colombia.

De su lado, Sanó también expresó que ha recibido información sobre la estructuración del equipo dominicano que saldrá, en marzo próximo, a defender la copa conquistada ante la selección de Puerto Rico en la final del torneo de 2013.

“No he hablado con nadie”, expresó el nativo de San Pedro de Macorís. “Me gustaría, pero no he recibido una llamada de la gerencia, a pesar de que he estado alejado de las redes sociales y ahora es que estoy saliendo más al mundo”, agregó.

Sanó disparó 25 cuadrangulares la temporada pasada en las Grandes Ligas con los Mellizos, con 66 carreras remolcadas y promedio de bateo de .236.