SENASA acerca servicios a usuarios con nueva oficina en Sambil

El Seguro Nacional de Salud (SENASA) abrió una nueva oficina en el Distrito Nacional. Está ubicada en local SM3 de la plaza comercial Sambil.



Horario extendido

En la misma se laborará en horario extendido, de lunes a viernes de 10:00 am a 9:00 pm. Sábados de 10:00 am a 7:00 pm y domingos y días feriados de 10:00 am a 6:00 pm.



“Esta oficina se enmarca en el plan de expansión y modernización de infraestructura que viene realizando SENASA”. Así lo informó Chanel Rosa Chupany, director ejecutivo de la institución.



Esa labor de crecimiento para llevar mayor accesibilidad a los afiliados se viene desarrollando desde el año pasado.



Servicios que se ofrecen en esta oficina

En SENASA Sambil los afiliados podrán solicitar informaciones, impresión de carnets. Se recibirán solicitudes para servicios de Alto Costo y terapias físicas, de reembolso.



Además, traspasos y emisión de certificaciones, tales como afiliación, servicios prestados, cobertura y centros contratados, entre otros servicios.



Últimas oficinas inauguradas.

El pasado año la ARS inauguró nuevas oficinas en las provincias Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal. También en los municipios Norte y Oeste de la provincia Santo Domingo.