Hipólito sobre la marcha: No voy porque “ningún expresidente del mundo va a caminata”

El expresidente Hipólito Mejía, se excusó este miércoles ante la dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM) porque contrario a la línea política de su partido de que todos acudan a la marcha convocada para el próximo domingo, él no asistirá.

“La única excusa que yo le quiero pedir a ustedes es que no me pidan caminata porque ningún expresidente del mundo va a caminata. Yo voy a todas las actividades excepto ir a caminar, no por mi conducta o forma de pensar. Yo prefiero no romper con la tradición de los expresidentes de que no puedan andar en el medio haciendo alguna travesura”, declaró al hablar en la reunión de la Comisión Política del PRM que se reunió la mañana de hoy en el Club los Prados.

En otro orden, la Comisión Política aprobó una resolución en la que desautoriza a César Sánchez para formar parte de la comisión designada por el Poder Ejecutivo para investigar la licitación de las plantas de Punta Catalina.

“El PRM rechaza la indicada Comisión, porque la misma atenta contra la institucionalidad, puesto que constitucionalmente el Estado cuenta con los mecanismos e instancias legales para investigar y sancionar los actos de corrupción. En este sentido, el PRM desautoriza a cualquier dirigente o militante, su participación como miembro de esta Comisión, por las razones antes indicadas”, señala la resolución aprobada por la Comisión Política.

PRM organiza su militancia para ir a la marcha

La Comisión Política del PRM aprobó apoyar y asistir a la caminata que han convocado distintas organizaciones para el próximo domingo contra la impunidad que dicen impera en el país.

Rafael (Fafa) Taveras, coordinador de los frentes de masas del PRM, dijo que la del domingo será la primera marcha contra el PLD y el Gobierno ya que tienen planificado hacer otras actividades similares en todas las provincias del país. Dijo que para el 27 de este mes tienen en agenda hacer una actividad similar en Peravia, Baní y luego en San Juan y San Francisco de Macorís.

Taveras dijo que se reunió con todos los partidos de oposición a quienes explicó el plan de lucha que lleva esa organización contra el PLD y el gobierno.