Horford dice no ha cerrado era con RD

Al Horford no se viste con el uniforme de República Dominicana desde 2012. Pero eso no significa que su relación con la selección nacional de baloncesto haya terminado. “No, no se ha cerrado el capítulo”, expresó Horford durante una videoconferencia con medios internacionales que fue auspiciada en República Dominicana por el Banco Popular Dominicano. “Siempre y cuando haya una oportunidad y las cosas se puedan dar, siempre va existir esa posibilidad”. Horford, que cursa su primera temporada con los Celtics de Boston en el baloncesto de la NBA, estuvo por última vez con la escuadra tricolor durante el Torneo Preolímpico de Caracas, Venezuela, en 2012.



Después de ese certamen el equipo dominicano ha tenido siete certámenes internacionales, incluida una participación en la Copa del Mundo de España en 2014.

Horford respondió preguntas de periodistas internacionales desde Boston, mientras un grupo de representantes de medios locales se reunió en la Torre Empresarial del Banco Popular Dominicano en un encuentro en el que el cronista Frank Camilo fue el moderador.



A propósito del cambio de formato para competencias internacionales que implementará la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y el inicio de un nuevo ciclo olímpico, Horford fue preguntado si ya ha tenido contacto con la gerencia del combinado quisqueyano y la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) a los fines de participar en la Copa América del verano próximo.



Sus palabras fueron claras. “Hasta el momento no he escuchado nada en relación con la selección, nadie se ha comunicado conmigo, nadie me ha hablado de nada”, declaró el jugador de 6-9 de estatura. “Sé que los formatos se han cambiado, pero en realidad no sé cuál es la extensión de esto, pero no, no he escuchado nada, no puedo responder eso”. El promedio del dominicano en su primera temporada con los Celtics y décima en la NBA se encuentra en 14.4 puntos, 8.8 capturas y 1.8 tapones.



Tiene la oportunidad de convertirse, junto al retirado Kevin Garnett, en los únicos dos jugadores que desde 1980 concluyen una temporada con al menos 15 tantos, con seis rebotes, cinco asistencias y dos bloqueos.



Sobre Karl Towns



Horford es uno de muchos dominicanos que están sorprendidos con el progreso exhibido por Karl-Anthony Towns, su compañero de selección nacional que juega para los Timberwolves de Minnesota. Towns promedia 21.8 puntos y 11.9 rebotes por encuentro en apenas su segunda temporada en la exigente liga estadounidense. “El desarrollo de Karl ha sido impresionante”, dijo Horford, quien jugó en la escuadra criolla junto al centro de Minnesota en dos eventos en 2012. “En aquella ocasión él era apenas un jovencito. Uno veía ese potencial, pero creo que nos ha sorprendido a todos en el nivel que él ha evolucionado, porque ha mejorado muy rápido en un nivel bien alarmante”, indicó. Para él, lo más sorprendente de Towns ha sido en la forma rápida que ha logrado acoplarse al juego de la NBA, lo que deja claro su gran profesionalidad y su ética de trabajo.



Boston Celtics



Horford pasó balance a la evolución que ha tenido su juego desde su llegada a los Celtics. “Ahora en este equipo se requiere que juegue detrás del arco de tres”, explicó. “Que tire más triples, que cree más jugadas, que tenga el balón más en las manos. Ahora me toca a mí encontrar esa química con Olynyk (Kevin), con Amir Johnson, o sea, con los jugadores grandes con los que tengo que jugar”.



Considera que todo ha sido un proceso y que en los últimos juegos se ha visto un poco más fluido trabajando más bajo ese esquema, porque todos los días absorbe más sobre los planteamientos ofensivos del dirigente Brad Stevens, aunque considera que aún se encuentra en una etapa de aprendizaje.



Horford dijo sentirse cómodo en Boston y bajo las riendas de Stevens, quien, según él, es un estudioso del juego. “Él sabe descifrar las defensas”, dijo. “Él puede hacer ajustes muy rápidos”.