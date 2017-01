Johnny Ventura, Fernando Villalona y Sergio Vargas se enfrentan por merengue urbano

18/01/2017 09:03 AM - Karina Jiménez

El merenguero Johnny Ventura descalificó a “Omega” como merenguero, al considerar que el llamado “El fuerte”, no tiene la base rítmica del género que identifica a los dominicanos. “Todo aquel que haga algo que no tenga esa base rítmica de la que es el merengue, lamentablemente nosotros no les hemos abierto las puertas todavía, aunque algunas personas entiendan que eso es merengue, nosotros los que cultivamos esto, que somos profesionales, entendiéndonos que no es así”, expresó Ventura. Estas declaraciones del Caballo Mayor fueron externadas anoche durante una rueda de prensa donde se ofrecían los detalles sobre el concierto “Solo Merengue”, que se realizará el próximo día 29, en la Plaza Juan Varón del Malecón de Santo Domingo, y uno de los periodistas asistentes preguntó el por qué Omega no figuraba en la cartelera de los más de 30 artistas que participarán en el evento. “Yo pienso que nosotros no podemos desdéñalos como artistas, pero no podemos incluirlo en la lista de merenguero”, subrayó. A estas declaraciones Fernando Villalona y Sergio Vargas le salieron al frente y manifestaron que no estaban de acuerdo con las declaraciones de Ventura, quien preside la organización “Merenguero Siglo XXI”. “No aceptar los urbanos aquí es no reinventarnos. Yo pienso que al merengue urbano, idéntico que el merengue que se aceptó cuando Trujillo, en los años 60, también llena la necesidad época en el país”, indicó "El Negrito de Villa. Consideró que el merengue hoy día necesita la opinión de jóvenes y que cuando los urbanos ponen güira y tambora, sí están tocando merengue. De igual manera, "El Mayimbe" consideró que con relación al merengue, los dominicanos no pueden quedarse estancados y destacó que varios artistas extranjeros se están beneficiando de los nuevos sonidos que tiene el ritmo nacional. “Yo soy el primero que voy a arrancar con eso para darle candela a nuestro merengue, sin darle candela a nuestro merengue, sin dejar la güira y la tambora. No estoy de acuerdo con usted Johnny Ventura”, subrayó “El niño mimado”. Ventura, le aclaró tanto a Villalona como a Vargas, a quienes paró cada uno a sus lados, que una cosa es música y la otra es merengue y les recordó que los ancestros de los merengueros establecieron “bien claro que cuando hicieron pambiche fue justamente por una modificación a la base rítmica”. “Aquella tambora que define al merengue y aquella que define el pambiche estaban bien claramente definidos y los viejos nuestros, que hicieron merengue primero que nosotros, fueron tan sabios que le cambiaron el nombre a los que ellos sabían que no podían aceptar el nombre”, reseñó Ventura para enfatizar que una cosa es hacer fusiones y la otra es hacer merengue. “Yo como profesional de esto, me da mucho trabajo aceptar que eso se llama de la manera que le llamen, le ponen apellido, merengue urbano y yo quiero saber si el tuyo es campesino o rural y el tuyo también”, le cuestionó a Fernando Villalona y a Sergio Vargas. Sin embargo, Vargas le dijo a Ventura que ningunos de los merengueros que estaban presentes en esa reda de prensa, le había dado el derecho para que hablara en nombre de todos. En tanto que Villalona indicó, “si nos quedamos siempre sembrando yuca, no vamos a comer nunca batatas, ni vamos a comer molondrones, ni vamos a comer guandules…hay que sembrar de todo en la misma tierra del merengue y ya”, indicó para luego marcharse sin que haya terminado el encuentro. Así lo hizo también Sergio Vargas. Omega hace merengue Al Ramón Orlando ser abordado por elCaribe sobre el tema, indicó que aquel que piense que “Omega” no hace merengue es un loco.

“El que dice que Omega no hace merengue es un loco. Él hace otro tipo de merengue, que no es el que yo hago, que no es el que Johnny hace, pero es el merengue de su época, eso hay que aceptarlo”, expresó Ramón Orlando.