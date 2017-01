Largas filas para buscar cupo en nuevo mercado

Santiago. El temor a quedar fuera por insuficiencia de espacio en el nuevo local habilitado por la alcaldía para el mercado de pulgas, comienza a ocasionar avalanchas de solicitudes. Desde el pasado lunes se registran largas filas frente al edificio municipal ubicado en la avenida Juan Pablo Duarte. A pesar de que la mayoría de los que están sin regularizar cuentan con contratos del desmantelado mercado de Pueblo Nuevo, los vendedores temen que no puedan ser aceptados en El Ingenio.



Una que ha externado su preocupación es Bienvenida Díaz, quien llevaba 20 años con un puesto de venta de blusas y pantalones. “Yo pagaba hasta 200 pesos y tengo el recibo de diciembre, lo que quiero es que me den mi papel para poder montar mi puesto en el nuevo mercado de pulgas”, apunta Díaz al hablar con reporteros de elCaribe.



Bienvenida Díaz está consciente de que el terreno habilitado por la alcaldía en la comunidad El Ingenio y que ha encontrado el rechazo de la junta de vecinos del residencial El Ejecutivo, es muy pequeño, por lo que cree debe ser ampliado. En tanto que José Vásquez, quien tenía once años con un puesto frente a la Funeraria Blandido, tomado como parte del mercado de pulgas de Pueblo Nuevo, vendiendo bermudas y otros tipos de ropa, también procuraba ayer un espacio.



“Vine bien temprano para regularizarme. Sé que ya no hay vuelta atrás y el jueves estaré en el nuevo mercado de El Ingenio, pues con esto mantengo a mi familia”, indicó José Vásquez. De acuerdo a datos ofrecidos por la alcaldía, el nuevo espacio permitiría acoger a aproximadamente mil 500 vendedores.



El pasado jueves, el cabildo inició las operaciones del mercado en el nuevo local, pero solo una parte de los vendedores fueron habilitados y la afluencia de compradores fue menor. Mientras, otro grupo, los que buscan permanecer en Pueblo Nuevo, protestó con una marcha hasta el cabildo. La alcaldía ha estado firme en que el mercado de pulgas no va más en Pueblo Nuevo y que este barrio será intervenido para ser convertido en un lugar modelo.