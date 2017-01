Ministro de Trabajo dice Comité de Nacional de Salarios se reunirá este mes

18/01/2017 10:23 AM - Sandra Guzmán

Madrid, España.- El ministro de Trabajo, Ramón -Monchy- Fadul, dijo este miércoles que el Comité Nacional de Salarios se reunirá este mes y reiteró que es partidario de un incremento salarial, debido a que los actuales sueldos mínimos que se devengan en el país son deficientes.

"Hasta ahora el Comité Nacional de Salarios ya está discutiendo, el sector sindical, el gobierno y el sector empleador, ya se hizo una reunión y este mes hay otra reunión, creo que para el 26 o 27", explicó durante un recorrido que realizó a la Feria Internacional de Turismo -Fitur- que se celebra en Madrid, España, mientras acompañaba el ministro de Turismo, Francisco Javier García.

No obstante, dijo entender que el sector empleador es lo que impide que se materialice un incremento de sueldos en el país. "El sector empleador no ha hecho conciencia, el sector empleador no ha visualizado un aumento con sinceridad".

Explicó que de esos 16 salarios que se pagan en República Dominicana ninguno ha podido compaginar con la canasta familiar, la cual fue situada por el Banco Central en un precio superior a los 28 mil pesos, "sin embargo el salario mínimo de sector no sectorizado de las grandes empresas es de 12 mil pesos y dos miembros de en una misma familia no te llegan a la canasta familiar.

"Yo creo que hay que entender que hay que aumentar, un aumento salarial que se produzca ahora y luego mecanismos de reajustes salariales automáticos, por qué hablo de reajustes salariales automáticos, porque en la medida que se incremente el costo de la vida en esa misma medida el aumento salarial tiene que ir aumentando, que es lo que ocurre en los países desarrollados", detalló.

Dijo que producto de los bajos salarios se está registrando en el país una deserción del sector laboral formal hacia el informal, porque los salarios no son suficientes. “Cualquier persona en una economía informal vendiendo hasta chinas produce más que un trabajador que esté en la economía formal que esté sujeto al salario mínimo".

Planteó que ante esta situación lo que el gobierno busca es regularizar el sector informal y que para ello están trabajando en un proyecto que estos trabajadores tengan seguridad social debido a que el régimen subsidiado contributivo en el sector informal no se ha podido aplicar en el país. "Por eso se mandó una modificación de la ley, entonces esas personas no tienen protección laboral ni social ni seguridad", planteó.

Aseguró que el proyecto, el cual busca un consenso en cuanto a lo que pagarían estos trabajadores, está muy adelantado y que, incluso ya se han reunidos con centrales sindicales.